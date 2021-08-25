У Києві жінка випала з вікна багатоповерхівки: підозрюють вбивство

Деталі

Пізно ввечорі на лінію “102” надійшов виклик про те, що з вікна багатоповерхівки на вулиці Бальзака випала жінка. Від отриманих травм вона загинула. Їй було близько 30 років.

Як виявилося, у квартирі на 7 поверсі поліція затримала чоловіка, що, ймовірно, і викинув загиблу з балкону. Відомо, що раніше він вже був судимий.

На місці працюють криміналисти, деталі страшної події уточнюються.

Матеріал підготовлено спільно з програмою “Надзвичайне.LIVE з Олексієм Павловським” телеканалу LIVE.

Нагадаємо

У Миколаєві з вікна четвертого поверху випав 2-річний хлопчик.