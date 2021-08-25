У Києві жінка випала з вікна багатоповерхівки: підозрюють вбивство
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Києві на Троєщині ввечері з вікна багатоповерхівки випала жінка. Ймовірно причетного до цього інциденту чоловіка затримали правоохоронці. Про це пише кореспондент УНН.
Деталі
Пізно ввечорі на лінію “102” надійшов виклик про те, що з вікна багатоповерхівки на вулиці Бальзака випала жінка. Від отриманих травм вона загинула. Їй було близько 30 років.
Як виявилося, у квартирі на 7 поверсі поліція затримала чоловіка, що, ймовірно, і викинув загиблу з балкону. Відомо, що раніше він вже був судимий.
На місці працюють криміналисти, деталі страшної події уточнюються.
Матеріал підготовлено спільно з програмою “Надзвичайне.LIVE з Олексієм Павловським” телеканалу LIVE.
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