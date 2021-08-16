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У Миколаєві з вікна четвертого поверху випав 2-річний хлопчик

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Миколаєві з вікна четвертого поверху випав 2-річний хлопчик. Про це інформують у пресслужбі поліції області, пише УНН.

Деталі

Виїздом на місце події поліцейські з’ясували, що хлопчик був вдома із бабусею. Поки жінка відволіклась, малюк виліз на підвіконня і випав через вікно.

Дитина з чисельними травмами була госпіталізована. Слідчі проводять розслідування обставин події.

Нагадаємо

У Маріуполі з другого поверху випала п’ятирічна дівчинка. Дитина отримала травми та наразі перебуває у лікарні.

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