У Миколаєві з вікна четвертого поверху випав 2-річний хлопчик

Деталі

Виїздом на місце події поліцейські з’ясували, що хлопчик був вдома із бабусею. Поки жінка відволіклась, малюк виліз на підвіконня і випав через вікно.

Дитина з чисельними травмами була госпіталізована. Слідчі проводять розслідування обставин події.

Нагадаємо

У Маріуполі з другого поверху випала п’ятирічна дівчинка. Дитина отримала травми та наразі перебуває у лікарні.