У Миколаєві з вікна четвертого поверху випав 2-річний хлопчик
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Миколаєві з вікна четвертого поверху випав 2-річний хлопчик. Про це інформують у пресслужбі поліції області, пише УНН.
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Виїздом на місце події поліцейські з’ясували, що хлопчик був вдома із бабусею. Поки жінка відволіклась, малюк виліз на підвіконня і випав через вікно.
Дитина з чисельними травмами була госпіталізована. Слідчі проводять розслідування обставин події.
Нагадаємо
У Маріуполі з другого поверху випала п’ятирічна дівчинка. Дитина отримала травми та наразі перебуває у лікарні.