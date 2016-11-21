У США з’явився провокаційний білборд зі слоганом Д.Трампа

“Знак на вісімдесятому шосе за межами міста Перл має риси слогану передвиборчої кампанії обраного президента Дональда Трампа (“Make America Great Again”). Цей напис накладений на добре відому роботу фотографа Спайдера Мартіна, що стосується епохи боротьби за громадянські права. Знамените фото “За дві хвилини до небезпеки” показує групу протестувальників за хвилину до того, як на мосту Едмуда Петуса в Сельмі, штат Алабама, протестувальники зіткнулися з патрульними в "Криваву неділю" 1965 року", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 7 березня 1965 року поліція Алабами жорстоко розігнала марш за громадянські права. 600 людей хотіли пройти маршем від міста Селма до Монгомері. Вони вимагали рівних виборчих прав для білих та темношкірих американців, а також заборони расової дискримінації.

Також нагадаємо, Д.Трамп використовував у своїй передвиборчій кампанії расистські висловлювання.