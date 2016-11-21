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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В США появился провокационный билборд со слоганом Д.Трампа

Киев • УНН

 • 25224 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В американском штате Миссисипи появился провокационный рекламный щит, на котором изображен предвыборный лозунг новоизбранного президента Дональда Трампа "Make America Great Again" на фоне фотографии межрасового конфликта 1965 года в США, передает УНН со ссылкой на CNN.

В США появился провокационный билборд со слоганом Д.Трампа

"Знак на восьмидесятом шоссе за пределами города Перл имеет черты слогана предвыборной кампании избранного президента Дональда Трампа ("Make America Great Again"). Эта надпись наложена на хорошо известную работу фотографа Спайдера Мартина, которая касается эпохи борьбы за гражданские права. Знаменитое фото "За две минуты до опасности" показывает группу протестующих за минуту до того, как на мосту Едмуда Петуса в Сельме, штат Алабама, протестующие столкнулись с патрульными в "Кровавое воскресенье" 1965 года", - говорится в сообщении.

Напомним, что 7 марта 1965 года полиция Алабамы жестоко разогнала марш за гражданские права. 600 человек хотели пройти маршем от города Селма до Монгомери. Они требовали равных избирательных прав для белых и темнокожих американцев, а также запрета расовой дискриминации.

Также напомним, Д.Трамп использовал в своей предвыборной кампании расистские высказывания.

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