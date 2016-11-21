В США появился провокационный билборд со слоганом Д.Трампа

"Знак на восьмидесятом шоссе за пределами города Перл имеет черты слогана предвыборной кампании избранного президента Дональда Трампа ("Make America Great Again"). Эта надпись наложена на хорошо известную работу фотографа Спайдера Мартина, которая касается эпохи борьбы за гражданские права. Знаменитое фото "За две минуты до опасности" показывает группу протестующих за минуту до того, как на мосту Едмуда Петуса в Сельме, штат Алабама, протестующие столкнулись с патрульными в "Кровавое воскресенье" 1965 года", - говорится в сообщении.

Напомним, что 7 марта 1965 года полиция Алабамы жестоко разогнала марш за гражданские права. 600 человек хотели пройти маршем от города Селма до Монгомери. Они требовали равных избирательных прав для белых и темнокожих американцев, а также запрета расовой дискриминации.

Также напомним, Д.Трамп использовал в своей предвыборной кампании расистские высказывания.