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У США заперечують інформацію про нанесення нових авіаударів в Іраку

У США заперечують інформацію про нанесення нових авіаударів в Іраку

Київ • УНН

 • 14384 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. У США заперечують нанесення авіаударів на північ від Багдада. Про це написав у суботу офіційний представник штабу операції "Непохитна рішучість", полковник Майлс Кеггінс у себе в Twitter, передає УНН.

"Коаліція в останні дні не завдавала авіаударів близько району Таджі (на північ від Багдада)", - заявив він.

Нагадаємо, раніше видання Al Jazeera і телеканал As Sumaria повідомили, що американські військові нанесли авіаудари по автоколоні, ймовірно, з лікарями воєнізованого угрупування "Хашд аш-Шааб" на північ від Багдада, в результаті чого загинули, принаймні, шістеро людей. 

За інформацією ЗМІ, метою нового авіаудару був командувач іракського воєнізованого угрупування "Хашд аш-Шааб".

Як повідомлялося раніше в УНН, 3 січня США ракетним ударом вбили в Багдаді командувача іранської спецслужби.

FACT: The Coalition @CJTFOIR did NOT conduct airstrikes near Camp Taji (north of Baghdad) in recent days.

— OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) January 4, 2020

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