В США отрицают информацию о нанесении новых авиаударов в Ираке
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В США отрицают нанесение авиаударов к северу от Багдада. Об этом написал в субботу официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", полковник Майлс Кэггинс у себя в Twitter, передает УНН.
"Коалиция в последние дни не наносила авиаудары около района Таджи (к северу от Багдада)", - заявил он.
Напомним, ранее издание Al Jazeera и телеканал As Sumaria сообщили, что американские военные нанесли авиаудары по автоколонне, вероятно, с врачами военизированной группировки "Хашд аш-Шааб" к северу от Багдада, в результате чего погибли, по крайней мере, шесть человек.
По информации СМИ, целью нового авиаудара был командующий иракской военизированной группировки "Хашд аш-Шааб".
Как сообщалось ранее в УНН, 3 января США ракетным ударом убили в Багдаде командующего иранской спецслужбы.
FACT: The Coalition @CJTFOIR did NOT conduct airstrikes near Camp Taji (north of Baghdad) in recent days.— OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) January 4, 2020