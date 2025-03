В США отрицают информацию о нанесении новых авиаударов в Ираке

"Коалиция в последние дни не наносила авиаудары около района Таджи (к северу от Багдада)", - заявил он.

Напомним, ранее издание Al Jazeera и телеканал As Sumaria сообщили, что американские военные нанесли авиаудары по автоколонне, вероятно, с врачами военизированной группировки "Хашд аш-Шааб" к северу от Багдада, в результате чего погибли, по крайней мере, шесть человек.

По информации СМИ, целью нового авиаудара был командующий иракской военизированной группировки "Хашд аш-Шааб".

Как сообщалось ранее в УНН, 3 января США ракетным ударом убили в Багдаде командующего иранской спецслужбы.

FACT: The Coalition @CJTFOIR did NOT conduct airstrikes near Camp Taji (north of Baghdad) in recent days.

— OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) January 4, 2020