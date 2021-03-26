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У США за контрабанду підробних ліків засудили двох громадян України – Мін’юст США

У США за контрабанду підробних ліків засудили двох громадян України – Мін’юст США

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. У США за ввезення та контрабанду до країни підробних препаратів проти раку та гепатиту С засуджено двох громадян України, 36-річного Максима Нєнадова та 34-річного Володимира Ніколаєнка. Про це мовиться у заяві Мін’юсту США, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

Що відомо

Як повідомляється, у липні минулого року вони визнали себе винними, а Нєнадов також визнав себе винним у ввезенні до США препаратів із невірним маркуванням.

Нєнадова, власника базованої в Україні компанії “Здорова нація”, та його підлеглого Ніколаєнка засуджено до 71-го та 33-х місяців позбавлення волі у федеральній в’язниці США. Очікується, що після завершення терміну покарання, буде розглядатись питання депортації чоловіків до України.

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Деталі

Міністерство юстиції США зазначає, що українців було затримано 30 квітня 2019 року після того, як вони прибули до США з України для обговорення майбутніх незаконних поставок медичних препаратів. З того часу вони перебувають під вартою. Як відзначав Мін’юст у липні 2020 року, правоохоронці США здійснили низку закупівель підробних, або непогоджених лікарських препаратів: препарату від раку Keytruda, онкологічного продукту Abraxane та ліків від гепатиту С Epclusa. Повідомляється, що американські правоохоронці почали спілкуватись із Нєнадовим з приводу незаконного продажу препарату Keytruda у червні 2018 року.

Зазначається, що отримані препарати передали виробникам відповідних ліків для аналізу і ті визнали їх підробними.

Цитата

"Обвинувачені намагались нажитись на хворобі інших, продаючи марні сподівання — включно із підробними препаратами без діючої речовини — та ставлячи під ризик здоров’я вразливих пацієнтів, — заявив в.о. заступника міністра юстиції Ніколас Квейд з кримінального департаменту Мін’юсту США.

Він додав, що цей процес демонструє готовність влади США притягнути до відповідальності тих, хто ввозить до країни підробні препарати та ставить під загрозу життя пацієнтів.

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