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У США високо оцінили навички українських пілотів для перенавчання на літаках F-16 - Повітряні сили

У США високо оцінили навички українських пілотів для перенавчання на літаках F-16 - Повітряні сили

Київ • УНН

 • 799654 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Сполучені Штати Америки високо оцінили навички українських пілотів, які проходили тестування на можливість перенавчання для роботи на багатоцільових винищувачах. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив командувач авіації ВПС України бригадний генерал Сергій Голубцов, передає УНН.

Цитата

"Ми з великою надією вірили в те, що наші пілоти покажуть свій рівень, і це дійсно відбулося. Два пілоти успішно пройшли тестування в Сполучених Штатах. Оцінка надана досить висока, і в кінці звіту вказано, що для українських пілотів програма перенавчання на літак F-16 може бути значно скорочена, у порівнянні зі стандартними програмами підготовки пілотів. Список пілотів та інженерно-технічного складу, які готові приступити до навчання, уже є. Він складався по принципу володіння англійською мовою, і далі – це вміння воювати і досвід бойових дій”, - сказав Голубцов.

Деталі

За словами командувача авіації, пропозиції України щодо перенавчання українських пілотів сприймаються партнерами логічно і правильно. Ідеться про можливість перенавчати пілотів невеликими групами для того, щоб це не зашкодило боєготовності тих військових підрозділів, у яких пілоти зараз виконують бойові завдання.

Голубцов також пояснив різницю між радянськими літаками МіГ-29, які Україні надає Польща, та західними винищувачами F-16.

“F-16 і МіГ-29 мають свій початок десь всередині 70-х – початку 80-х років. Але, на превеликий жаль, модернізація МіГ-29 практично не відбувалася. У той же час, літаки F-16 уже мають більше п’яти таких колосальних модернізацій. Тому F-16 та МіГ-29 мають абсолютно різні платформи. F-16 зі звичайного винищувача перетворився у багатоцільовий літак, який зараз може виконувати абсолютно весь спектр задач, які можна вирішувати з повітря. МіГ-29, на жаль, не спроможний боротися навіть з тими літаками, які є на озброєнні в російської федерації”, – зазначив генерал.

Водночас він додав, що ці літаки необхідні для повного перекриття та захисту повітряного простору України, оскільки зенітно-ракетні комплекси, які держава також отримує від партнерів, не можуть це зробити через невелику кількість одиниць, які є на озброєнні в армії.

“Для того, щоб перекрити весь кордон, територію лише зенітно-ракетними комплексами – це треба мати на озброєнні не одну сотню одиниць. З цією задачею може впоратися літак, який є набагато мобільнішим, тобто, на загрозливих напрямках. Там піднімається винищувач та закриває цей сектор. Якщо цих секторів 5-6, то їх закриває 5-6 літаків. У той же час, закрити зенітно-ракетними комплексами ці прогалини буде неможливо”, – підсумував Голубцов.

Доповнення

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що країни-члени НАТО обговорять питання надання Україні винищувачів F-16.

Водночас заступник міністра оборони США виступив проти надання Україні F-16 через необхідну підготовку, їхню вартість та найнагальніші пріоритети України.

Міністр оборони США Ллойд Остін на слуханнях у сенатському комітеті висловився про можливу передачу винищувачів F-16 для України, вказавши, що це "не допоможе у нинішній боротьбі", і на це питання піде близько 18 місяців.

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