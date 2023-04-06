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В США высоко оценили навыки украинских пилотов для переобучения на самолетах F-16 - Воздушные силы

В США высоко оценили навыки украинских пилотов для переобучения на самолетах F-16 - Воздушные силы

Киев • УНН

 • 799651 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Соединенные Штаты Америки высоко оценили навыки украинских пилотов, которые проходили тестирование на возможность переобучения для работы на многоцелевых истребителях. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил командующий авиацией ВВС Украины бригадный генерал Сергей Голубцов, передает УНН.

Цитата

"Мы с большой надеждой верили в то, что наши пилоты покажут свой уровень, и это действительно произошло. Два пилота успешно прошли тестирование в Соединенных Штатах. Оценка дана достаточно высокая, и в конце отчета указано, что для украинских пилотов программа переобучения на самолет F-16 может быть значительно сокращена, по сравнению со стандартными программами подготовки пилотов. Список пилотов и инженерно-технического состава, которые готовы приступить к обучению, уже есть. Он составлялся по принципу владения английским языком, и далее – это умение воевать и опыт боевых действий”, - сказал Голубцов.

Детали

По словам командующего авиацией, предложения Украины по переобучению украинских пилотов воспринимаются партнерами логично и правильно. Речь идет о возможности переучивать пилотов небольшими группами для того, чтобы это не навредило боеготовности тех военных подразделений, в которых пилоты сейчас выполняют боевые задачи.

Голубцов также объяснил разницу между советскими самолетами МиГ-29, которые Украине предоставляет Польша, и западными истребителями F-16.

“F-16 и МиГ-29 имеют свое начало где-то в середине 70-х – начале 80-х годов. Но, к большому сожалению, модернизация МиГ-29 практически не происходила. В то же время, самолеты F-16 уже имеют более пяти таких колоссальных модернизаций. Поэтому F-16 и МиГ-29 имеют совершенно разные платформы. F-16 из обычного истребителя превратился в многоцелевой самолет, который сейчас может выполнять абсолютно весь спектр задач, которые можно решать с воздуха. МиГ-29, к сожалению, не способен бороться даже с теми самолетами, которые есть на вооружении у российской федерации”, – отметил генерал.

В то же время он добавил, что эти самолеты необходимы для полного перекрытия и защиты воздушного пространства Украины, поскольку зенитно-ракетные комплексы, которые государство также получает от партнеров, не могут это сделать из-за небольшого количества единиц, которые есть на вооружении в армии.

“Для того, чтобы перекрыть всю границу, территорию только зенитно-ракетными комплексами – это надо иметь на вооружении не одну сотню единиц. С этой задачей может справиться самолет, который намного мобильнее, то есть, на угрожающих направлениях. Там поднимается истребитель и закрывает этот сектор. Если этих секторов 5-6, то их закрывает 5-6 самолетов. В то же время, закрыть зенитно-ракетными комплексами эти пробелы будет невозможно”, – подытожил Голубцов.

Дополнение

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что страны-члены НАТО обсудят вопрос предоставления Украине истребителей F-16.

В то же время заместитель министра обороны США выступил против предоставления Украине F-16 из-за необходимой подготовки, их стоимости и неотложных приоритетов Украины.

Министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в сенатском комитете высказался о возможной передаче истребителей F-16 для Украины, указав, что это "не поможет в

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