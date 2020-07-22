У США відреагували на звільнення заручників у Луцьку

"Ми разом з народом України радіємо безпечному звільненню заручників, захоплених вчора у Луцьку, і вітаємо успіх української влади у забезпеченні їхнього звільнення",- йдеться в повідомленні посольства.

Нагадаємо, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками.



Свої "вимоги" чоловік, який захопив заручників, опублікував у Twitter та записав відповідне відео-звернення.

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Також стало відомо, що чоловік, який захопив заручників, зателефонував о 9:25 у поліцію, представився ім’ям Максим Плохой. Пізніше Геращенко назвав ім'я підозрюваного. Ним виявився Максим Кривош.



Ввечері, близько 22:00, правоохоронцям нарешті вдалось звільнити всіх заручників. Вони виявились живі та неушкоджені.

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Своєю чергою в результаті спецоперації Максима Кривоша було затримано поліцією.