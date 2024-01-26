У США непокояться через можливу "смертоносну акцію" з боку КНДР
Київ • УНН
США побоюються, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин може здійснити "смертоносну акцію" проти Південної Кореї в найближчі місяці через агресивну позицію Кіма, яка включає запуски ракет і відмову від мирного возз'єднання.
Сполучені Штати непокояться через те, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин у найближчі місяці може здійснити якусь "смертоносну акцію" проти Південної Кореї. Про це повідомляє New York Times, з посиланням на неназваних американських посадовців, пише УНН.
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За словами співрозмовників видання, нещодавня більш жорстка риторика Кім Чен Ина є частиною серії провокацій і це слід сприймати серйозно.
Хоча американські офіційні особи не бачать безпосереднього ризику повномасштабної війни на Корейському півострові, Кім може, наприклад, завдати ударів з артилерії по позиціях Південної Кореї, як це було у 2010 році. Тоді загинули військові з обох сторін, а також цивільні особи на Півдні, але обидві сторони незабаром припинили вогонь.
Доповнення
Більш агресивна позиція Кіма стала очевидною після серії запусків крилатих ракет, випробування нового озброєння, а також відмови від ідеї мирного возз’єднання з Південною Кореєю.
Крім того, як додають американські посадовці, Кім Чен Ина "надихає" поглиблення співпраці з росією.
Водночас американські відомства поки не бачать ознак того, що КНДР готується до великої війни, зокрема через рішення передати росії артилерійські боєприпаси й балістичні ракети.
Нагадаємо
Північна Корея у середу, 24 січня, випустила кілька крилатих ракет у бік моря біля свого західного узбережжя, повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS).
Північна Корея є найбільшим постачальником зброї до рф - Буданов21.01.24, 16:53 • 34460 переглядiв