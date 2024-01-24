Північна Корея випустила кілька крилатих ракет у бік моря
Київ • УНН
За повідомленнями, Північна Корея запустила кілька крилатих ракет у море біля свого західного узбережжя
Північна Корея у середу випустила кілька крилатих ракет у бік моря біля свого західного узбережжя, повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS), інформує Reuters, вказавши, що це є останньою ознакою посилення напруженості на Корейському півострові, пише УНН.
Деталі
Ракети були випущені близько 7 години ранку (22:00 за Грінвічем у вівторок), і їх запуски аналізувалися південнокорейською та американською розвідкою, ідеться у заяві JCS.
У відомстві не уточнили, скільки ракет було випущено, але зазначили, що подальша діяльність КНДР, яка має ядерну зброю, відстежується.
Хоча санкції Ради Безпеки ООН, спрямовані проти розробки зброї Північною Кореєю, не забороняють випробування крилатих ракет зі звичайним озброєнням, міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік засудив ці запуски як серйозну загрозу для своєї країни.
Під час відвідин 17-го винищувального авіаполку підрозділів винищувачів-невидимок F-35 Шин також попередив, що режим північнокорейського лідера зіткнеться із загибеллю, якщо він почне війну.
"Якщо Кім Чен Ин зробить найгірший вибір і почне війну, ви, як невидима сила, що захищає Південну Корею, повинні стати авангардом у якнайшвидшому усуненні керівництва ворога", - сказав Шин.
Доповнення
Останній запуск ракет з боку Пхеньяну стався в той момент, коли спеціальний бойовий підрозділ ВМС Південної Кореї протягом 10 днів брав участь у навчаннях вздовж східного узбережжя в провінції Канвондо, що межує з КНДР.
Метою навчань було підвищення оперативної готовності після нещодавніх артилерійських обстрілів Північної Кореї поблизу спірного морського кордону та випробувань зброї, повідомляє JCS.
Пхеньян заявив, що на початку цього місяця він провів випробування твердопаливної гіперзвукової ракети середньої дальності, що було засуджено Сполученими Штатами, Південною Кореєю та Японією.
Державні ЗМІ Північної Кореї також повідомили минулого тижня, що країна провела випробування своїх підводних ударних дронів, здатних нести ядерну зброю, на знак протесту проти спільних військових навчань Південної Кореї, США та Японії.
Ізольована КНДР також знесла великий пам'ятник у своїй столиці, який символізував ідею примирення з Південною Кореєю, за наказом лідера Кіма, який минулого тижня назвав суперника "головним ворогом" і заявив, що об'єднання більше неможливе.
Супутникові знімки Пхеньяна у вівторок показали, що пам'ятника, арки, що символізує надію на возз'єднання Кореї, яка була завершена після знаменного міжкорейського саміту у 2000 році, більше не було, згідно з повідомленням NK News, онлайн-видання, яке відстежує ситуацію у КНДР.