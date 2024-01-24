Северная Корея выпустила несколько крылатых ракет в сторону моря

Эксклюзив
Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
  •  118698 просмотра

Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

Эксклюзив
Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
  •  137920 просмотра

Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

Эксклюзив
Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
  •  129266 просмотра

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

Эксклюзив
Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
  •  128526 просмотра

Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

Эксклюзив
В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
  •  145377 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

Эксклюзив
Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
23 январь 2024, 08:20  •  150159 просмотра

Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

Эксклюзив
Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
23 январь 2024, 08:03  •  137436 просмотра

Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

Эксклюзив
"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
22 январь 2024, 16:51  •  167175 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

Эксклюзив
"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
22 январь 2024, 15:40  •  183395 просмотра

"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

Эксклюзив
Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
22 январь 2024, 13:19  •  167836 просмотра

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Северная Корея выпустила несколько крылатых ракет в сторону моря

Северная Корея выпустила несколько крылатых ракет в сторону моря

Киев  •  УНН

24 январь 2024, 07:58  •  15545 просмотра

Read in English

По сообщениям, Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в море у своего западного побережья

Северная Корея в среду выпустила несколько крылатых ракет в сторону моря у своего западного побережья, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS), информирует Reuters, указав, что это является последним признаком усиления напряженности на Корейском полуострове, пишет УНН.

Детали

Ракеты были выпущены около 7 часов утра (22:00 по Гринвичу во вторник), и их запуски анализировались южнокорейской и американской разведкой, говорится в заявлении JCS.

В ведомстве не уточнили, сколько ракет было выпущено, но отметили, что дальнейшая деятельность КНДР, которая имеет ядерное оружие, отслеживается.

Хотя санкции Совета Безопасности ООН, направленные против разработки оружия Северной Кореей, не запрещают испытания крылатых ракет с обычным вооружением, министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик осудил эти запуски как серьезную угрозу для своей страны.

Во время посещения 17-го истребительного авиаполка подразделений истребителей-невидимок F-35 Шин также предупредил, что режим северокорейского лидера столкнется с гибелью, если он начнет войну.

"Если Ким Чен Ын сделает худший выбор и начнет войну, вы, как невидимая сила, защищающая Южную Корею, должны стать авангардом в скорейшем устранении руководства врага", - сказал Шин.

Дополнение

Последний запуск ракет со стороны Пхеньяна произошел в тот момент, когда специальное боевое подразделение ВМС Южной Кореи в течение 10 дней участвовало в учениях вдоль восточного побережья в провинции Канвондо, граничащей с КНДР.

Целью учений было повышение оперативной готовности после недавних артиллерийских обстрелов Северной Кореи вблизи спорной морской границы и испытаний оружия, сообщает JCS.

Пхеньян заявил, что в начале этого месяца он провел испытания твердотопливной гиперзвуковой ракеты средней дальности, что было осуждено Соединенными Штатами, Южной Кореей и Японией.

Государственные СМИ Северной Кореи также сообщили на прошлой неделе, что страна провела испытания своих подводных ударных дронов, способных нести ядерное оружие, в знак протеста против совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии.

Изолированная КНДР также снесла большой памятник в своей столице, который символизировал идею примирения с Южной Кореей, по приказу лидера Кима, который на прошлой неделе назвал соперника "главным врагом" и заявил, что объединение больше невозможно.

Спутниковые снимки Пхеньяна во вторник показали, что памятника, арки, символизирующей надежду на воссоединение Кореи, которая была завершена после знаменательного межкорейского саммита в 2000 году, больше не было, согласно сообщению NK News, онлайн-издания, которое отслеживает ситуацию в КНДР.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Північна Корея випустила кілька крилатих ракет у бік моря
North Korea fires several cruise missiles toward the sea
Новости по теме

Северная Корея выпустила несколько крылатых ракет в сторону моря

По сообщениям, Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в море у своего западного побережья.

Новости Мира •   •  15545 просмотра
Северная Корея выпустила несколько крылатых ракет в сторону моря

В Украине вернули запрет на продажу топлива "Евро-3" и "Евро-4"

Украина возобновила запрет на использование топлива стандартов "Евро-3" и "Евро-4", восстановив требования к качеству топлива не ниже экологического стандарта "Евро-5". Страна отказалась от использования топлива стандартов "Евро-3" и "Евро-4" с 2016 года, но из-за российского вторжения и потребности в дополнительном топливе смягчила стандарты.

Экономика •   •  21439 просмотра
В Украине вернули запрет на продажу топлива "Евро-3" и "Евро-4"

Данилов об украинском оружии и ударах по территории рф: 1000 км для нас уже не далекое расстояние

Данилов, говоря об украинском оружии, заявил, что 1000 км - уже не далекое расстояние.

Война •   •  20701 просмотра
Данилов об украинском оружии и ударах по территории рф: 1000 км для нас уже не далекое расстояние

Прошли пешком более 600 км: в ГУР рассказали детали уничтожения трех вражеских ТУ-22М3 в августе прошлого года

В августе прошлого года группа украинских разведчиков во главе с полковником Олегом Бабием преодолела более 600 км пешком через вражескую территорию, чтобы уничтожить три российских бомбардировщика ТУ-22М3, прекратив бомбардировки украинских городов. В результате операции полковник Бабий погиб.

Война •   •  21220 просмотра
Прошли пешком более 600 км: в ГУР рассказали детали уничтожения трех вражеских ТУ-22М3 в августе прошлого года

"Нам не нужны Taurus для атаки на москву" - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что крылатые ракеты Taurus нужны Украине не для нападения на москву или любую часть россии, а для уничтожения российской военной инфраструктуры за линией фронта на украинской территории. Несмотря на решение Германии против передачи ракет, дискуссии по этому вопросу все еще продолжаются.

Политика •   •  27065 просмотра
"Нам не нужны Taurus для атаки на москву" - Кулеба

Трамп и Байден выиграли праймериз своих партий в Нью-Гемпшире

Бывший президент США Дональд Трамп победил на праймериз Республиканской партии в штате Нью-Гэмпшир. Президент США Джо Байден одержал победу на праймериз Демократической партии в этом штате.

Новости Мира •   •  21395 просмотра
Трамп и Байден выиграли праймериз своих партий в Нью-Гемпшире

Для борьбы с российскими ДРГ созданы контрдиверсионные резервы - Наев

Украина сформировала контрдиверсионные резервы для борьбы с вероятными российскими диверсионными группами на государственной границе, сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины. Этот шаг был сделан на фоне усиления попыток вражеских сил прорвать оборону Украины.

Война •   •  25006 просмотра
Для борьбы с российскими ДРГ созданы контрдиверсионные резервы - Наев

200 вражеских беспилотников "минуснули" за сутки на Таврическом направлении - Тарнавский

На Таврическом направлении за сутки было обезврежено или уничтожено 200 вражеских беспилотников, количество общих потерь оккупантов достигло 394 человека. Кроме того, уничтожено 54 единицы вооружения и военной техники, в частности танки, ББМ и артиллерийские системы врага.

Война •   •  25047 просмотра
200 вражеских беспилотников "минуснули" за сутки на Таврическом направлении - Тарнавский

ВМС ВСУ: россия держит в Черном море три ракетоносителя до 16 "Калибров"

ВМС ВС Украины заявили, что рф имеет три корабля-носителя, оснащенные до 16 крылатыми ракетами "Калибр" в Черном море.

Война •   •  24793 просмотра
ВМС ВСУ: россия держит в Черном море три ракетоносителя до 16 "Калибров"

Зеленский ввел в действие решение СНБО об экономической безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский вел в действие решение СНБО о неотложных мерах по обеспечению экономической безопасности в условиях военного положения.

Политика •   •  33924 просмотра
Зеленский ввел в действие решение СНБО об экономической безопасности