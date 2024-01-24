Северная Корея выпустила несколько крылатых ракет в сторону моря

Северная Корея в среду выпустила несколько крылатых ракет в сторону моря у своего западного побережья, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS), информирует Reuters, указав, что это является последним признаком усиления напряженности на Корейском полуострове, пишет УНН.

Детали

Ракеты были выпущены около 7 часов утра (22:00 по Гринвичу во вторник), и их запуски анализировались южнокорейской и американской разведкой, говорится в заявлении JCS.

В ведомстве не уточнили, сколько ракет было выпущено, но отметили, что дальнейшая деятельность КНДР, которая имеет ядерное оружие, отслеживается.

Хотя санкции Совета Безопасности ООН, направленные против разработки оружия Северной Кореей, не запрещают испытания крылатых ракет с обычным вооружением, министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик осудил эти запуски как серьезную угрозу для своей страны.

Во время посещения 17-го истребительного авиаполка подразделений истребителей-невидимок F-35 Шин также предупредил, что режим северокорейского лидера столкнется с гибелью, если он начнет войну.

"Если Ким Чен Ын сделает худший выбор и начнет войну, вы, как невидимая сила, защищающая Южную Корею, должны стать авангардом в скорейшем устранении руководства врага", - сказал Шин.

Дополнение

Последний запуск ракет со стороны Пхеньяна произошел в тот момент, когда специальное боевое подразделение ВМС Южной Кореи в течение 10 дней участвовало в учениях вдоль восточного побережья в провинции Канвондо, граничащей с КНДР.

Целью учений было повышение оперативной готовности после недавних артиллерийских обстрелов Северной Кореи вблизи спорной морской границы и испытаний оружия, сообщает JCS.

Пхеньян заявил, что в начале этого месяца он провел испытания твердотопливной гиперзвуковой ракеты средней дальности, что было осуждено Соединенными Штатами, Южной Кореей и Японией.

Государственные СМИ Северной Кореи также сообщили на прошлой неделе, что страна провела испытания своих подводных ударных дронов, способных нести ядерное оружие, в знак протеста против совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии.

Изолированная КНДР также снесла большой памятник в своей столице, который символизировал идею примирения с Южной Кореей, по приказу лидера Кима, который на прошлой неделе назвал соперника "главным врагом" и заявил, что объединение больше невозможно.

Спутниковые снимки Пхеньяна во вторник показали, что памятника, арки, символизирующей надежду на воссоединение Кореи, которая была завершена после знаменательного межкорейского саммита в 2000 году, больше не было, согласно сообщению NK News, онлайн-издания, которое отслеживает ситуацию в КНДР.