В США беспокоятся из-за возможной "смертоносной акции" со стороны КНДР

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Использование оккупантами ракет "Калибр" уменьшилось, возможно, из-за трудностей с обслуживанием после запуска. Также спикер сделала предположение, что тем, что ракетоносители находятся на дежурстве, но не применяется рф пытается "усыпить бдительность".

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За прошедшие сутки оккупационные войска рф нанесли восемь по разным районам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов были ранены шесть человек и повреждены десятки домов.

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