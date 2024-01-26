В США беспокоятся из-за возможной "смертоносной акции" со стороны КНДР

Соединенные Штаты беспокоятся из-за того, что северокорейский лидер Ким Чен Ын в ближайшие месяцы может осуществить какую-то "смертоносную акцию" против Южной Кореи. Об этом сообщает New York Times, со ссылкой на неназванных американских чиновников, пишет УНН.

Детали

По словам собеседников издания, недавняя более жесткая риторика Ким Чен Ына является частью серии провокаций и это следует воспринимать серьезно.

Хотя американские официальные лица не видят непосредственного риска полномасштабной войны на Корейском полуострове, Ким может, например, нанести удары из артиллерии по позициям Южной Кореи, как это было в 2010 году. Тогда погибли военные с обеих сторон, а также гражданские лица на Юге, но обе стороны вскоре прекратили огонь.

Дополнение

Более агрессивная позиция Кима стала очевидной после серии запусков крылатых ракет, испытания нового вооружения, а также отказа от идеи мирного воссоединения с Южной Кореей.

Кроме того, как добавляют американские чиновники, Ким Чен Ына "вдохновляет" углубление сотрудничества с россией.

В то же время американские ведомства пока не видят признаков того, что КНДР готовится к большой войне, в частности из-за решения передать россии артиллерийские боеприпасы и баллистические ракеты.

Напомним,

Северная Корея в среду, 24 января, выпустила несколько крылатых ракет в сторону моря у своего западного побережья, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS).

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