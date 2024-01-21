Северная Корея является крупнейшим поставщиком оружия в рф - Буданов
Киев • УНН
Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов утверждает, что Северная Корея в настоящее время является крупнейшим поставщиком оружия в россию.
Северная Корея является крупнейшим поставщиком оружия в россию. Без их помощи ситуация для рф была бы катастрофической. Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Financial Times, передает УНН.
Детали
Буданов заявил, что Северная Корея в настоящее время является крупнейшим поставщиком оружия в россию.
"Они действительно переправили значительное количество артиллерийских боеприпасов. Это позволило россии немного вздохнуть. Без их помощи ситуация была бы катастрофической", - сказал Буданов.
Он отметил, что россия предпочла бы не полагаться на помощь извне.
"Это всегда считалось ниже их достоинства, это унижение", - пояснил Буданов.
По его словам, еще одна проблема, стоящая перед россией, — это рабочая сила.
Буданов заявил, что москва теряет столько же или даже больше войск, чем может набрать. Его помощник Вадим Скибицкий заявил на этой неделе, что от 1000 до 1100 человек ежедневно вступают в российскую армию по мобилизации или добровольно.
Там, где мобилизации не хватает, группы наемников помогают пополнить ряды, сказал Буданов, упомянув группу "Вагнера", основанную покойным российским поставщиком провизии, ставшим военачальником евгением пригожиным.
Дополним
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз просили дождаться результатов исследования обломков ракет, которые, по предварительной информации, россии могла передать КНДР. Только после экспертизы можно будет окончательно подтвердить или опровергнуть этот факт.
Дополнение
Северная Корея заявила в воскресенье, что президент россии владимир путин выразил готовность посетить Пхеньян в ближайшее время, и страна готова "поздравить ближайшего друга корейского народа с наибольшей искренностью".
Северная Корея является крупнейшим поставщиком оружия в рф - Буданов
Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов утверждает, что Северная Корея в настоящее время является крупнейшим поставщиком оружия в россию.
ВС ВСУ предупредили о вражеской ракете
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о ракете в направлении Днепра.
Топчутся по костям: полиция открыла производство из-за ужасных условий в приюте для животных на Киевщине
Начато расследование по факту жестокого обращения с животными в приюте в Киевской области после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором видно, что собаки находятся в ужасных условиях.
На Таврическом направлении враг увеличил активность артиллерии и перегруппировывается
На Таврическом направлении несколько усилилась артиллерийская активность российско-террористических войск, которые сейчас проводят перегруппировку.
Президенты Литвы и Польши обсудили поддержку Украины
Президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа встретились в Вильнюсе, чтобы обсудить сотрудничество своих стран, региональную безопасность и поддержку Украины.
россияне начали интенсивнее наступать на фронте, однако несут большие потери - британская разведка
По данным британской разведки, за последние две недели российские наступления усилились. Впрочем, увеличилось и количество российских потерь.
В результате атаки рф на Кировоградщину пострадавших нет - ОВА
Кировоградская область в Украине подверглась атаке российской армии, жертв и разрушений гражданских объектов нет.
"Прилёты" в Донецке: местные жители сомневаются, что город атаковали украинские бпла
По словам Петра Андрющенко, советника мэра Мариуполя, жители Донецка скептически относятся к тому, что их город был атакован украинскими беспилотными летательными аппаратами, подозревая, что это была самоподрывная атака. По имеющимся данным, в результате этой атаки погибли 25 человек и два десятка людей получили ранения.
В центре Запорожья произошла стрельба: погибла женщина
В результате стрельбы в центре Запорожья 21 января погибла женщина. Стрелок покончил с собой сразу после прибытия правоохранителей.
Во временно оккупированном Крыму сбили по меньшей мере три ракеты – минобороны рф
Министерство обороны россии сообщило, что три ракеты, нацеленные на их объекты в Крыму, были перехвачены и уничтожены силами ПВО над Черным морем. Предполагаемая атака была приписана киевскому режиму.