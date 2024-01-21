Северная Корея является крупнейшим поставщиком оружия в рф - Буданов

Северная Корея является крупнейшим поставщиком оружия в россию. Без их помощи ситуация для рф была бы катастрофической. Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Financial Times, передает УНН.

Детали

Буданов заявил, что Северная Корея в настоящее время является крупнейшим поставщиком оружия в россию.

"Они действительно переправили значительное количество артиллерийских боеприпасов. Это позволило россии немного вздохнуть. Без их помощи ситуация была бы катастрофической", - сказал Буданов.

Он отметил, что россия предпочла бы не полагаться на помощь извне.

"Это всегда считалось ниже их достоинства, это унижение", - пояснил Буданов.

По его словам, еще одна проблема, стоящая перед россией, — это рабочая сила.

Буданов заявил, что москва теряет столько же или даже больше войск, чем может набрать. Его помощник Вадим Скибицкий заявил на этой неделе, что от 1000 до 1100 человек ежедневно вступают в российскую армию по мобилизации или добровольно.

Там, где мобилизации не хватает, группы наемников помогают пополнить ряды, сказал Буданов, упомянув группу "Вагнера", основанную покойным российским поставщиком провизии, ставшим военачальником евгением пригожиным.

Дополним

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз просили дождаться результатов исследования обломков ракет, которые, по предварительной информации, россии могла передать КНДР. Только после экспертизы можно будет окончательно подтвердить или опровергнуть этот факт.

Дополнение

Северная Корея заявила в воскресенье, что президент россии владимир путин выразил готовность посетить Пхеньян в ближайшее время, и страна готова "поздравить ближайшего друга корейского народа с наибольшей искренностью".