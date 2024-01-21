Северная Корея является крупнейшим поставщиком оружия в рф - Буданов

Эксклюзив
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  167708 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  212355 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Эксклюзив
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  184344 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Эксклюзив
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  179648 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

Эксклюзив
Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
19 январь 2024, 08:36  •  186681 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

Эксклюзив
Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 январь 2024, 13:28  •  180747 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 январь 2024, 10:55  •  176884 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 январь 2024, 08:56  •  165960 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 январь 2024, 08:28  •  162189 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 январь 2024, 16:14  •  162405 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Северная Корея является крупнейшим поставщиком оружия в рф - Буданов

Северная Корея является крупнейшим поставщиком оружия в рф - Буданов

Киев  •  УНН

21 январь 2024, 14:53  •  20174 просмотра

Read in English

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов утверждает, что Северная Корея в настоящее время является крупнейшим поставщиком оружия в россию.

Северная Корея является крупнейшим поставщиком оружия в россию. Без их помощи ситуация для рф была бы катастрофической. Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Financial Times, передает УНН.

Детали

Буданов заявил, что Северная Корея в настоящее время является крупнейшим поставщиком оружия в россию.

"Они действительно переправили значительное количество артиллерийских боеприпасов. Это позволило россии немного вздохнуть. Без их помощи ситуация была бы катастрофической", - сказал Буданов.

Он отметил, что россия предпочла бы не полагаться на помощь извне.

"Это всегда считалось ниже их достоинства, это унижение", - пояснил Буданов.

По его словам, еще одна проблема, стоящая перед россией, — это рабочая сила.

Буданов заявил, что москва теряет столько же или даже больше войск, чем может набрать. Его помощник Вадим Скибицкий заявил на этой неделе, что от 1000 до 1100 человек ежедневно вступают в российскую армию по мобилизации или добровольно.

Там, где мобилизации не хватает, группы наемников помогают пополнить ряды, сказал Буданов, упомянув группу "Вагнера", основанную покойным российским поставщиком провизии, ставшим военачальником евгением пригожиным.

Дополним 

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз просили дождаться результатов исследования обломков ракет, которые, по предварительной информации, россии могла передать КНДР. Только после экспертизы можно будет окончательно подтвердить или опровергнуть этот факт.

Дополнение

Северная Корея заявила в воскресенье, что президент россии владимир путин выразил готовность посетить Пхеньян в ближайшее время, и страна готова "поздравить ближайшего друга корейского народа с наибольшей искренностью".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Північна Корея є найбільшим постачальником зброї до рф - Буданов
North Korea is russia's largest arms supplier - Budanov
Новости по теме

Северная Корея является крупнейшим поставщиком оружия в рф - Буданов

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов утверждает, что Северная Корея в настоящее время является крупнейшим поставщиком оружия в россию.

Война •   •  20174 просмотра
Северная Корея является крупнейшим поставщиком оружия в рф - Буданов

ВС ВСУ предупредили о вражеской ракете

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о ракете в направлении Днепра.

Война •   •  21577 просмотра
ВС ВСУ предупредили о вражеской ракете

Топчутся по костям: полиция открыла производство из-за ужасных условий в приюте для животных на Киевщине

Начато расследование по факту жестокого обращения с животными в приюте в Киевской области после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором видно, что собаки находятся в ужасных условиях.

Криминал и ЧП •   •  19061 просмотра
Топчутся по костям: полиция открыла производство из-за ужасных условий в приюте для животных на Киевщине

На Таврическом направлении враг увеличил активность артиллерии и перегруппировывается

На Таврическом направлении несколько усилилась артиллерийская активность российско-террористических войск, которые сейчас проводят перегруппировку.

Война •   •  21532 просмотра
На Таврическом направлении враг увеличил активность артиллерии и перегруппировывается

Президенты Литвы и Польши обсудили поддержку Украины

Президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа встретились в Вильнюсе, чтобы обсудить сотрудничество своих стран, региональную безопасность и поддержку Украины.

Политика •   •  22731 просмотра
Президенты Литвы и Польши обсудили поддержку Украины

россияне начали интенсивнее наступать на фронте, однако несут большие потери - британская разведка

По данным британской разведки, за последние две недели российские наступления усилились. Впрочем, увеличилось и количество российских потерь.

Война •   •  22250 просмотра
россияне начали интенсивнее наступать на фронте, однако несут большие потери - британская разведка

В результате атаки рф на Кировоградщину пострадавших нет - ОВА

Кировоградская область в Украине подверглась атаке российской армии, жертв и разрушений гражданских объектов нет.

Война •   •  22343 просмотра
В результате атаки рф на Кировоградщину пострадавших нет - ОВА

"Прилёты" в Донецке: местные жители сомневаются, что город атаковали украинские бпла

По словам Петра Андрющенко, советника мэра Мариуполя, жители Донецка скептически относятся к тому, что их город был атакован украинскими беспилотными летательными аппаратами, подозревая, что это была самоподрывная атака. По имеющимся данным, в результате этой атаки погибли 25 человек и два десятка людей получили ранения.

Война •   •  27818 просмотра
"Прилёты" в Донецке: местные жители сомневаются, что город атаковали украинские бпла

В центре Запорожья произошла стрельба: погибла женщина

В результате стрельбы в центре Запорожья 21 января погибла женщина. Стрелок покончил с собой сразу после прибытия правоохранителей.

Криминал и ЧП •   •  25126 просмотра
В центре Запорожья произошла стрельба: погибла женщина

Во временно оккупированном Крыму сбили по меньшей мере три ракеты – минобороны рф

Министерство обороны россии сообщило, что три ракеты, нацеленные на их объекты в Крыму, были перехвачены и уничтожены силами ПВО над Черным морем. Предполагаемая атака была приписана киевскому режиму.

Война •   •  27838 просмотра
Во временно оккупированном Крыму сбили по меньшей мере три ракеты – минобороны рф