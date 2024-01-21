Північна Корея є найбільшим постачальником зброї до рф - Буданов
Київ • УНН
Глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов стверджує, що Північна Корея наразі є найбільшим постачальником зброї до росії.
Північна Корея є найбільшим постачальником зброї в росію. Без їхньої допомоги ситуація для рф була б катастрофічною. Про це повідомив глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Financial Times, передає УНН.
Деталі
Буданов заявив, що Північна Корея наразі є найбільшим постачальником зброї в росію.
"Вони дійсно переправили значну кількість артилерійських боєприпасів. Це дозволило росії трохи зітхнути. Без їхньої допомоги ситуація була б катастрофічною", - сказав Буданов.
Він зазначив, що росія воліла б не покладатися на допомогу ззовні.
"Це завжди вважалося нижчим за їхню гідність, це приниження", - пояснив Буданов.
За його словами, ще одна проблема, що стоїть перед росією, - це робоча сила.
Буданов заявив, що москва втрачає стільки ж або навіть більше військ, ніж може набрати. Його помічник Вадим Скібіцький заявив цього тижня, що від 1000 до 1100 осіб щодня вступають до російської армії за мобілізацією або добровільно.
Там, де мобілізації не вистачає, групи найманців допомагають поповнити лави, сказав Буданов, згадавши групу "Вагнера", засновану покійним російським постачальником провізії, який став воєначальником євгеном пригожиним.
Доповнимо
Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз просили дочекатися результатів дослідження уламків ракет, які, за попередньою інформацією, росії могла передати КНДР. Тільки після експертизи можна буде остаточно підтвердити або спростувати цей факт.
Доповнення
Північна Корея заявила в неділю, що президент росії володимир путін висловив готовність відвідати Пхеньян найближчим часом, і країна готова "привітати найближчого друга корейського народу з найбільшою щирістю".