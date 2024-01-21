Путин выразил готовность посетить Пхеньян в ближайшее время - Yonhap

Северная Корея заявила в воскресенье, что президент России Владимир Путин выразил готовность посетить Пхеньян в ближайшее время, и страна готова "поздравить ближайшего друга корейского народа с наибольшей искренностью". Об этом пишет южнокорейское агентство Yonhap, передает УНН.

Детали

Президент Путин еще раз выразил глубокую благодарность за приглашение председателя Госслужбы Ким Чен Ына посетить Пхеньян в удобное время и выразил готовность посетить КНДР в ближайшее время говорится в сообщении агентства КНДР KCNA.

Недавно состоялся визит министра иностранных дел Северной Кореи Чхе Сон Хуэя.

В пятницу спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что визит Путина на Север обсуждается между двумя сторонами по "дипломатическим каналам".

Последний раз Путин посещал Северную Корею в июле 2000 года.

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