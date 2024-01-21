Путін висловив готовність відвідати Пхеньян найближчим часом – Yonhap
Київ • УНН
Президент Росії Володимир Путін висловив готовність відвідати Пхеньян найближчим часом, а Північна Корея заявила, що готова його прийняти. Ця інформація була передана дипломатичними каналами, згідно з повідомленням Кремля.
Північна Корея заявила в неділю, що президент Росії Володимир Путін висловив готовність відвідати Пхеньян найближчим часом, і країна готова "привітати найближчого друга корейського народу з найбільшою щирістю". Про це пише південнокорейське агентство Yonhap, передає УНН.
Деталі
Президент Путін ще раз висловив глибоку вдячність за запрошення голови Держдержслужби Кім Чен Ина відвідати Пхеньян у зручний час і висловив готовність відвідати КНДР найближчим часом
Нещодавно відбувся візит міністра закордонних справ Північної Кореї Чхе Сон Хуея.
У п'ятницю речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що візит Путіна на Північ обговорюється між двома сторонами "дипломатичними каналами".
Востаннє Путін відвідував Північну Корею в липні 2000 року.
Північна Корея заявила про випробування підводного ядерного безпілотника19.01.24, 09:51 • 32128 переглядiв