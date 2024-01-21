Путін висловив готовність відвідати Пхеньян найближчим часом – Yonhap

Північна Корея заявила в неділю, що президент Росії Володимир Путін висловив готовність відвідати Пхеньян найближчим часом, і країна готова "привітати найближчого друга корейського народу з найбільшою щирістю". Про це пише південнокорейське агентство Yonhap, передає УНН.

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Президент Путін ще раз висловив глибоку вдячність за запрошення голови Держдержслужби Кім Чен Ина відвідати Пхеньян у зручний час і висловив готовність відвідати КНДР найближчим часом йдеться в повідомленні агентства КНДР KCNA.

Нещодавно відбувся візит міністра закордонних справ Північної Кореї Чхе Сон Хуея.

У п'ятницю речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що візит Путіна на Північ обговорюється між двома сторонами "дипломатичними каналами".

Востаннє Путін відвідував Північну Корею в липні 2000 року.

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