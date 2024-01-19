Північна Корея заявила про випробування підводного ядерного безпілотника
Київ • УНН
Північна Корея провела випробування своєї підводної системи ядерної зброї Haeil-5-23 в Японському морі на знак протесту проти спільних військових навчань Південної Кореї, США та Японії. Країна називає безпілотник "секретною зброєю", здатною генерувати "радіоактивне цунамі".
Північна Корея провела випробування своєї підводної системи ядерної зброї на знак протесту проти спільних військових навчань Південної Кореї, Сполучених Штатів і Японії, що відбулися цього тижня. Про це повідомляє Yonhap пише УНН.
Деталі
У КНДР заявили, що провели у Японському морі випробування системи Haeil-5-23, але не назвали технічних деталей і дати. Попередні випробування старіших моделей, Haeil-1 і Haeil-2, проводили на початку 2023 року.
Випробування назвали "відповіддю" на спільні навчання Південної Кореї, США та Японії, що тривали з понеділка по середу цього тижня після нещодавнього пуску КНДР гіперзвукової ракети.
Позиція нашої армії щодо протидії підводному ядерному озброєнню ще більше вдосконалюється, і її різноманітні морські та підводні дії у відповідь продовжуватимуть стримувати ворожі військові маневри військово-морських сил США та їхніх союзників,
Пхеньян розкритикував навчання союзників і звинуватив їх у "конфронтаційній істерії".
Довідково
У березні минулого року Північна Корея вперше оприлюднила випробування свого підводного ударного безпілотника Haeil-1, заявивши, що "секретна зброя" здатна генерувати "радіоактивне цунамі" та непомітно атакувати ворогів. У квітні країна провела випробування ударного безпілотника Haeil-2.
Голова МЗС КНДР прибула в росію на тлі випробувань Північною Кореєю нової ракети15.01.24, 10:59 • 29751 перегляд