Северная Корея заявила об испытании подводного ядерного беспилотника
Северная Корея провела испытания своей подводной системы ядерного оружия Haeil-5-23 в Японском море в знак протеста против совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии. Страна называет беспилотник "секретным оружием", способным генерировать "радиоактивное цунами".
Враг за сутки 85 раз ударил по Запорожской области: атаковал беспилотниками и бил авиаснарядами
Российские войска совершили 85 обстрелов 20 населенных пунктов в Запорожской области, включая воздушные атаки на Орехов. О жертвах не сообщается.
Кулеба обсудил ситуацию с захваченными в Сомали украинцами со своим африканским коллегой
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своим сомалийским коллегой Али Омаром ситуацию по захвату украинцев сомалийскими боевиками.
Конгресс США принял временное финансирование правительства
Палата представителей США приняла законопроект о временном финансировании федерального правительства до начала марта, таким образом предотвращая закрытие правительства.
Войска рф обстреляли Никополь и Марганец, обошлось без погибших
Вечером 18 января российские войска обстреляли Никополь и Марганец, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. О пострадавших в результате этих обстрелов не сообщалось.
россияне за сутки атаковали 20 населенных пунктов Харьковщины: один человек погиб, двое ранены
Российские войска обстреляли 20 населенных пунктов Харьковской области, в результате чего погибла 57-летняя женщина и двое мужчин получили ранения в Купянске.
Задержание бизнесмена Мазепы: в ГБР сообщили детали
Бизнесмена Игоря Мазепу задержали при попытке выезда за границу по подозрению в организации сделки по отчуждению земель Киевской ГЭС.
Директор аквафермы в Винницкой области в очередной раз подтвердил, что местная птицефабрика не причастна к массовой гибели рыбы
Винницкая птицефабрика не причастна к массовой гибели рыбы в рыбном хозяйстве.
Враг ночью обстрелял из артиллерии Очаков и Куцурубскую громаду Николаевщины
Российские войска обстреляли Очаков и Куцурубскую громаду в Николаевской области, однако обошлось без жертв.
В россии в результате атаки дрона произошел пожар на нефтебазе
Нефтебаза в клинцах, россия, загорелась после атаки беспилотника.