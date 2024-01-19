Северная Корея заявила об испытании подводного ядерного беспилотника

Северная Корея провела испытания своей подводной системы ядерного оружия в знак протеста против совместных военных учений Южной Кореи, Соединенных Штатов и Японии, состоявшихся на этой неделе. Об этом сообщает Yonhap пишет УНН.

Детали

В КНДР заявили, что провели в Японском море испытания системы Haeil-5-23, но не назвали технических деталей и даты. Предыдущие испытания более старых моделей, Haeil-1 и Haeil-2, проводили в начале 2023 года.

Испытания назвали "ответом" на совместные учения Южной Кореи, США и Японии, продолжавшиеся с понедельника по среду на этой неделе после недавнего пуска КНДР гиперзвуковой ракеты.

Позиция нашей армии по противодействию подводному ядерному вооружению еще больше совершенствуется, и ее разнообразные морские и подводные действия в ответ будут продолжать сдерживать враждебные военные маневры военно-морских сил США и их союзников, - говорится в заявлении представителя министерства Северной Кореи.

Пхеньян раскритиковал учения союзников и обвинил их в "конфронтационной истерии".

Справочно

В марте прошлого года Северная Корея впервые обнародовала испытания своего подводного ударного беспилотника Haeil-1, заявив, что "секретное оружие" способно генерировать "радиоактивное цунами" и незаметно атаковать врагов. В апреле страна провела испытания ударного беспилотника Haeil-2.

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