Северная Корея заявила об испытании подводного ядерного беспилотника

Эксклюзив
Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
  •  114105 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
  •  135217 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
  •  135960 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
  •  136578 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 января  •  149249 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

Эксклюзив
При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин
17 января  •  149290 просмотра

При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин

Эксклюзив
В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
17 января  •  139420 просмотра

В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

Эксклюзив
ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
17 января  •  136845 просмотра

ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

Эксклюзив
В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
17 января  •  134834 просмотра

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

Эксклюзив
Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
16 января  •  153500 просмотра

Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Северная Корея заявила об испытании подводного ядерного беспилотника

Северная Корея провела испытания своей подводной системы ядерного оружия Haeil-5-23 в Японском море в знак протеста против совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии. Страна называет беспилотник "секретным оружием", способным генерировать "радиоактивное цунами".

Новости Мира •   •  10475 просмотра
Северная Корея заявила об испытании подводного ядерного беспилотника

Враг за сутки 85 раз ударил по Запорожской области: атаковал беспилотниками и бил авиаснарядами

Российские войска совершили 85 обстрелов 20 населенных пунктов в Запорожской области, включая воздушные атаки на Орехов. О жертвах не сообщается.

Война •   •  13188 просмотра
Враг за сутки 85 раз ударил по Запорожской области: атаковал беспилотниками и бил авиаснарядами

Кулеба обсудил ситуацию с захваченными в Сомали украинцами со своим африканским коллегой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своим сомалийским коллегой Али Омаром ситуацию по захвату украинцев сомалийскими боевиками.

Политика •   •  16043 просмотра
Кулеба обсудил ситуацию с захваченными в Сомали украинцами со своим африканским коллегой

Конгресс США принял временное финансирование правительства

Палата представителей США приняла законопроект о временном финансировании федерального правительства до начала марта, таким образом предотвращая закрытие правительства.

Новости Мира •   •  13395 просмотра
Конгресс США принял временное финансирование правительства

Войска рф обстреляли Никополь и Марганец, обошлось без погибших

Вечером 18 января российские войска обстреляли Никополь и Марганец, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. О пострадавших в результате этих обстрелов не сообщалось.

Война •   •  17316 просмотра
Войска рф обстреляли Никополь и Марганец, обошлось без погибших

россияне за сутки атаковали 20 населенных пунктов Харьковщины: один человек погиб, двое ранены

Российские войска обстреляли 20 населенных пунктов Харьковской области, в результате чего погибла 57-летняя женщина и двое мужчин получили ранения в Купянске.

Война •   •  16692 просмотра
россияне за сутки атаковали 20 населенных пунктов Харьковщины: один человек погиб, двое ранены

Задержание бизнесмена Мазепы: в ГБР сообщили детали

Бизнесмена Игоря Мазепу задержали при попытке выезда за границу по подозрению в организации сделки по отчуждению земель Киевской ГЭС.

Криминал и ЧП •   •  13662 просмотра
Задержание бизнесмена Мазепы: в ГБР сообщили детали

Директор аквафермы в Винницкой области в очередной раз подтвердил, что местная птицефабрика не причастна к массовой гибели рыбы

Винницкая птицефабрика не причастна к массовой гибели рыбы в рыбном хозяйстве.

Общество •   •  13988 просмотра
Директор аквафермы в Винницкой области в очередной раз подтвердил, что местная птицефабрика не причастна к массовой гибели рыбы

Враг ночью обстрелял из артиллерии Очаков и Куцурубскую громаду Николаевщины

Российские войска обстреляли Очаков и Куцурубскую громаду в Николаевской области, однако обошлось без жертв.

Война •   •  19675 просмотра
Враг ночью обстрелял из артиллерии Очаков и Куцурубскую громаду Николаевщины

В россии в результате атаки дрона произошел пожар на нефтебазе

Нефтебаза в клинцах, россия, загорелась после атаки беспилотника.

Война •   •  21247 просмотра
В россии в результате атаки дрона произошел пожар на нефтебазе