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У США не виключать нових санкцій проти Росії через арешт Навального

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КИЇВ. 23 січня. УНН. У США заявили про можливість введення нових санкцій проти РФ через арешт опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу, пише УНН.

Деталі

Псакі заявила, що США має право оголосити санкції проти Росії у майбутньому, якщо опозиціонера Олексія Навального не випустять на свободу.

Цитата

“Виконавчий указ президента дає нам повноваження вводити санкції щодо осіб та окремих сфер. Але наша мета полягає в тому, щоб з Олексієм Навальним поводилися гуманно, він був у безпеці і в підсумку вийшов на свободу”, — заявила вона.

Доповнення

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) прийняла резолюцію під час проведення дебатів в четвер, в якій закликала російський уряд звільнити Олексія Навального до 7 червня 2021 році, а також надати йому всю необхідну медичну допомогу. 21 квітня в містах Росії пройшли акції на підтримку Олексія Навального. В ході акції затримали щонайменше 1,6 тисяч осіб.

Світові діячі культури закликали Росію надати медичну допомогу Олексію Навальному. 5 квітня Навального перевели в медико-санітарну частину з сильним кашлем і підвищеною температурою. Його адвокати неодноразово вказували на погіршення стану здоров’я, неможливість передати рекомендовані ліки і тортури через позбавлення сну. Адміністрація президента США Джо Байдена зважує варіанти покарання Росії, якщо ув’язнений лідер російської опозиції Олексій Навальний помре в колонії. Байден назвав ситуацію з Навальним “абсолютно неприйнятною”.

Справа Навального

Олексій Навальний з 15 березня перебуває в ІК-2 в Покрові. З 31 березня опозиціонер тримає голодовку на знак протесту проти недопуску до нього лікарів, яким він довіряє. 5 квітня стало відомо про переведення Навального в медико-санітарну частину з сильним кашлем і підвищеною температурою. 12 квітня соратники політика повідомили про його повернення з медчастини в загін.

Навальний був затриманий в середині січня відразу після повернення з Німеччини, де він проходив лікування і реабілітацію після отруєння його в Росії бойовою речовиною “Новачок”. Суд в Москві 2 лютого замінив йому умовний термін у справі “Ів Роше” на реальний. З урахуванням домашнього арешту опозиціонер повинен провести під вартою 2 роки і 6 місяців.

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