У США не виключать нових санкцій проти Росії через арешт Навального

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Псакі заявила, що США має право оголосити санкції проти Росії у майбутньому, якщо опозиціонера Олексія Навального не випустять на свободу.

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“Виконавчий указ президента дає нам повноваження вводити санкції щодо осіб та окремих сфер. Але наша мета полягає в тому, щоб з Олексієм Навальним поводилися гуманно, він був у безпеці і в підсумку вийшов на свободу”, — заявила вона.

Доповнення

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) прийняла резолюцію під час проведення дебатів в четвер, в якій закликала російський уряд звільнити Олексія Навального до 7 червня 2021 році, а також надати йому всю необхідну медичну допомогу. 21 квітня в містах Росії пройшли акції на підтримку Олексія Навального. В ході акції затримали щонайменше 1,6 тисяч осіб.

Світові діячі культури закликали Росію надати медичну допомогу Олексію Навальному. 5 квітня Навального перевели в медико-санітарну частину з сильним кашлем і підвищеною температурою. Його адвокати неодноразово вказували на погіршення стану здоров’я, неможливість передати рекомендовані ліки і тортури через позбавлення сну. Адміністрація президента США Джо Байдена зважує варіанти покарання Росії, якщо ув’язнений лідер російської опозиції Олексій Навальний помре в колонії. Байден назвав ситуацію з Навальним “абсолютно неприйнятною”.

Справа Навального