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У ПАРЄ вимагають звільнити Навального до 7 червня

У ПАРЄ вимагають звільнити Навального до 7 червня

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) прийняла резолюцію під час проведення дебатів в четвер, в якій закликала російський уряд звільнити Олексія Навального до 7 червня 2021 році, а також надати йому всю необхідну медичну допомогу. Про це пише УНН.

Деталі

У проекті резолюції говорилося про те, що ПАРЄ закликає звільнити Навального до наступного засідання комітету міністрів Ради Європи з прав людини, яке заплановане на 7-9 червня 2021 року.

Під час проведення дебатів, резолюцію підтримали 105 парламентарів, 26 проголосували проти і 11 утрималися.

Крім того, ПАРЄ закликала Росію надати Навальному всю необхідну медичну допомогу, провести все необхідне обстеження та забезпечити повне дотримання його прав до його звільнення.

Також в ПАРЄ запропонували запросити комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському поводженню чи покаранню (КПП) відвідати місце утримання під вартою Навального. А також закликали Росію дозволити публікацію будь-якого звіту за результатами такого відвідування.

Контекст

21 квітня в містах Росії пройшли акції на підтримку Олексія Навального. В ході акції затримали щонайменше 1,6 тисяч осіб. 

Світові діячі культури закликали Росію надати медичну допомогу Олексію Навальному.

5 квітня Навального перевели в медико-санітарну частину з сильним кашлем і підвищеною температурою.

Його адвокати неодноразово вказували на погіршення стану здоров'я, неможливість передати рекомендовані ліки і тортури через позбавлення сну.

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