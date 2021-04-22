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Митинги за Навального в России: задержали более 1 600 демонстрантов

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. 21 апреля в многих городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального, который голодал в исправительной колонии № 2 города Покрова Владимирской области. Задержали по меньшей мере 1,6 тысячи человек. Об этом сообщает правозащитный медиа-проект “ОВД-инфо”, пишет УНН.

Детали

Отмечают, что многих активистов задержали еще до начала акции. В 93 городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального, в общем задержали 1 691 человек.

Всего было в Санкт-Петербурге: 774 задержанных, 91 человек задержали в Уфе, а 51 - в Сочи. Как отмечают, это преимущественно единичные заримання.

Напомним

Политика Алексея Навального, который голодал в исправительной колонии № 2 города Покрова Владимирской области, перевели из исправительного учреждения в стационар областной больницы для осужденных. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил, что состояние здоровья Алексея Навального все еще вызывает беспокойство, и РФ немедленно освободить оппозиционера.

Добавим

Сторонники Навального заявляют , что здоровье 44-летнего заключенного Кремля, который с конца февраля находится в колонии, стремительно ухудшается, его прессекретар заявляет, что он "умирает", а врачи говорят, что медицинские анализы показывают , что у него растет риск почечной недостаточности и проблем с сердцем. В субботу врачи написали письмо в ФСИН России с просьбой о встрече с ним.

В пятницу Навальный сообщил в своем официальном аккаунте в Instagram, что ему угрожают насильственным кормлением, поскольку он продолжает голодовку.

Реаниматолог Алексей Эрлих, терапевт Ярослав Ашихмин, нейрохирург Всеволод Шурхай приехали 18 апреля в колонию в надежде осмотреть Алексея Навального, однако внутрь их так и не пустили.

Это происходит на фоне того, как и в ЕС звучат заявления об обеспокоенности состоянием здоровья Навального. Так, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Хосеп Боррель заявил , что ЕС глубоко обеспокоен сообщениями о том, что состояние здоровья Алексея Навального в колонии продолжает ухудшаться.

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