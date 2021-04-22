В ПАСЕ требуют освободить Навального до 7 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию во время проведения дебатов в четверг, в которой призвала российское правительство освободить Алексея Навального до 7 июня 2021 года, а также предоставить ему всю необходимую медицинскую помощь. Об этом пишет УНН.
Детали
В резолюции говорилось о том, что ПАСЕ призывает освободить Навального к следующему заседанию комитета министров Совета Европы по правам человека, которое запланировано на 7-9 июня 2021 года.
Во время проведения дебатов, резолюцию поддержали 105 парламентариев, 26 проголосовали против и 11 воздержались.
Кроме того, ПАСЕ призвала Россию предоставить Навальному всю необходимую медицинскую помощь, провести все необходимое обследование и обеспечить соблюдение его прав до его освобождения.
Также в ПАСЕ предложили пригласить Комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного обращения или наказания (КПП) посетить место содержания под стражей Навального. А также призвали Россию разрешить публикацию любого отчета по результатам такого посещения.
Контекст
21 апреля в городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального. В ходе акций задержали по меньшей мере 1,6 тысяч человек.
Мировые деятели культуры призвали Россию оказать медицинскую помощь Алексею Навальному.
5 апреля Навального перевели в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой.
Его адвокаты неоднократно указывали на ухудшение состояния здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки из-за лишения сна.