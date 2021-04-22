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В США не исключают новые санкции против России из-за ареста Навального

В США не исключают новые санкции против России из-за ареста Навального

Киев  •  УНН

 • 12756 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В США заявили о возможности введения новых санкций против РФ из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, пишет УНН.

Детали

Псаки заявила, что США имеет право объявить санкции против России в будущем, если оппозиционера Алексея Навального не выпустят на свободу.

Цитата

“Исполнительный указ президента дает нам полномочия вводить санкции в отношении лиц и отдельных сфер. Но наша цель состоит в том, чтобы с Алексеем Навальным вели себя гуманно, он был в безопасности и в итоге вышел на свободу”, - заявила она.

Дополнение

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию во время проведения дебатов в четверг, в которой призвала российское правительство освободить Алексея Навального до 7 июня 2021 году, а также предоставить ему всю необходимую медицинскую помощь. 21 апреля в городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального. В ходе акции задержали по меньшей мере 1600 человек.

Мировые деятели культуры призвали Россию оказать медицинскую помощь Алексею Навальному. 5 апреля Навального перевели в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой. Его адвокаты неоднократно указывали на ухудшение состояния здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки из-за лишения сна. Администрация президента США Джо Байдена взвешивает варианты наказания России, если заключенный лидер российской оппозиции Алексей Навальный умрет в колонии. Байден назвал ситуацию с Навальным “абсолютно неприемлемым”.

Дело Навального

Алексей Навальный с 15 марта находится в ИК-2 в Покрове. С 31 марта оппозиционер держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей, которым он доверяет. 5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой. 12 апреля соратники политика сообщили о его возвращении из медчасти в отряд.

Навальный был задержан в середине января сразу после возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления его в России боевой веществом “Новичок”. Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу “Ив Роше” в реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

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