У США дозволили алкогольне морозиво

Згідно з новим законодавством, прийнятим владою штату Нью-Йорк, міцність морозива не повинна перевищувати 5%. Також ласощі заборонять вживати особам, молодшим 21 року.

Губернатор штату Ендрю Куомо вважає, що новий закон буде стимулювати малий бізнес, і дозволить нью-йоркським фермерам - виробникам крафтових напоїв та молочної продукції задовольнити попит споживачів.

Нагадаємо, що в Україні зафіксували подорожчання алкогольної продукції.

Також нагадаємо, до ТОП-5 надійних виробників алкоголю в Україні фахівці відносять: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф "), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").