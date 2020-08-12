В США разрешили алкогольное мороженое
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В США разрешили производить мороженое, в состав которого входят крепкие алкогольные напитки. Об этом сообщает Travel and Leisure, передает УНН.
Согласно новому законодательству, принятому властями штата Нью-Йорк, крепость мороженого не должна превышать 5%. Также лакомство запретят употреблять лицам моложе 21 года.
Губернатор штата Эндрю Куомо считает, что новый закон будет стимулировать малый бизнес и позволит нью-йоркским фермерам - производителям крафтовых напитков и молочной продукции удовлетворить спрос потребителей.
Напомним, что в Украине зафиксировали подорожание алкогольной продукции.
Также напомним, к ТОП-5 надежных производителей алкоголя в Украине специалисты относят: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").