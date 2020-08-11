В Украине зафиксировали подорожание алкогольной продукции
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. С начала года алкогольные напитки и табачные изделия в Украине подорожали на 5,6%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
При этом, за месяц цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,5%, за год - на 10,1%.
Также за год в Украине достаточно ощутимо выросли цены на продукты питания. В частности, фрукты подорожали на 33,7%, яйца - на 14%, хлеб - на 4,6%, молоко - на 7%.
Вместе с тем некоторые продукты питания упали в цене. Это мясо и мясопродукты (на 2%), масло (1,5%), овощи (13%), сахар (5%).
Напомним, данные Госкомстата также показали, что украинцы покупают больше отечественной водки, чем иностранной. Показатели экспорта последней уже снизились на 15%.
При этом, наша страна входит в ТОП-10 крупнейших продавцов водки в мире.
Отметим, к ТОП-5 надежных производителей алкоголя в Украине специалисты относят: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").