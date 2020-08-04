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Купують українську: імпорт іноземної горілки за три роки впав на 15%

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. За три роки Україна скоротила імпорт горілки на 15%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Так, у січні-травні цього року Україна імпортувала горілки на 6,2 млн дол., тоді як у січні-травні 2017 року - на 7,3 млн дол.

Найбільшим постачальником горілки в Україну є Фінляндія: цьогоріч українці завезли фінської горілки на 891 тис. дол.

Друге місце у списку належить Латвії із показником у 850 тис. дол., третє - Польщі (811 тис. дол.).

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Чимало горілки везуть українці із Білорусі (377 тис. дол.).

На експорт протягом звітного періоду Україна поставила горілки на 16 млн дол. Таким чином, експорт горілки в Україні перевищує імпорт у 2,5 рази.

Як повідомлялося в УНН, Україна увійшла до ТОП-10 найбільших продавців горілки.

Загалом, горілка сьогодні нарощує свою популярність, а її споживач стає все більш вимогливим, кажуть експерти і додають, що у 2014 році світовий ринок горілки оцінювався у 40,4 млрд дол. А вже за наступні п'ять років - виріс в середньому на 14,7%. 

Нагадаємо, до ТОП-5 надійних виробників алкоголю в Україні фахівці відносять: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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