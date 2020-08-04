Покупают украинскую: импорт иностранной водки за три года упал на 15%
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. За три года Украина сократила импорт водки на 15%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в январе-мае этого года Украина импортировала водки на 6,2 млн долл., Тогда как в январе-мае 2017 года - на 7,3 млн долл.
Крупнейшим поставщиком водки в Украину является Финляндия: в этом году украинцы завезли финской водки на 891 тыс. долл.
Второе место в списке принадлежит Латвии с показателем в 850 тыс. долл., третье - Польше (811 тыс. долл.).
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Много водки везут украинцы из Беларуси (377 тыс. долл.).
На экспорт в течение отчетного периода Украина поставила водки на 16 млн долл. Таким образом, экспорт водки в Украине превышает импорт в 2,5 раза.
Как сообщалось в УНН, Украина вошла в ТОП-10 крупнейших продавцов водки.
В общем, водка сегодня наращивает свою популярность, а ее потребитель становится все более требовательным, говорят эксперты и добавляют, что в 2014 году мировой рынок водки оценивался в 40,4 млрд долл. А уже за следующие пять лет - вырос в среднем на 14,7%.
Напомним, в ТОП-5 надежных производителей алкоголя в Украине специалисты относят: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф" ), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").