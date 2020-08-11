В Україні зафіксували подорожчання алкогольної продукції
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. З початку року алкогольні напої та тютюнові вироби в Україні подорожчали на 5,6%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
При цьому, за місяць ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,5%, за рік — на 10,1%.
Також за рік в Україні досить відчутно зросли ціни на продукти харчування. Зокрема, фрукти подорожчали на 33,7%, яйця – на 14%, хліб – на 4,6%, молоко – на 7%.
Разом з тим деякі продукти харчування впали в ціні. Це м'ясо та м'ясопродукти (на 2%), олія (1,5%), овочі (13%), цукор (5%).
Нагадаємо, дані Держстату також засвідчили, що українці купують більше вітчизняної горілки, аніж іноземної. Показники експорту останньої вже знизилися на 15%.
При цьому, наша країна входить до ТОП-10 найбільших продавців горілки у світі.
Зауважимо, до ТОП-5 надійних виробників алкоголю в Україні фахівці відносять: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").