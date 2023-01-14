У Соледарі залишається понад пів тисячі цивільних - голова ОВА

Цитата

«Вчора вдалося евакуювати 7 людей з міста Соледар. Станом на сьогодні залишається 552 особи, це з фактично 10-тисячного міста. Гуманітарна ситуація контрольована. Є необхідний запас продуктів харчування, гігієнічних наборів та дров в укриттях. Мешканці безпосередньо там і перебувають. Будемо робити все, щоб людей по максимуму евакуювати», – повідомив Кириленко.

Нагадаємо

Кириленко повідомив, що Соледар та Бахмут залишаються найгарячішими напрямками у Донецькій області. Точаться бої, втрати ворога величезні.