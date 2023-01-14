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У Соледарі залишається понад пів тисячі цивільних - голова ОВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Станом на сьогодні в місті Соледар Донецької області, де відбуваються запеклі бої, перебуває 552 людини. 7 осіб вчора вдалося евакуювати. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.

У Соледарі залишається понад пів тисячі цивільних - голова ОВА

Цитата

«Вчора вдалося евакуювати 7 людей з міста Соледар. Станом на сьогодні залишається 552 особи, це з фактично 10-тисячного міста. Гуманітарна ситуація контрольована. Є необхідний запас продуктів харчування, гігієнічних наборів та дров в укриттях. Мешканці безпосередньо там і перебувають. Будемо робити все, щоб людей по максимуму евакуювати», – повідомив Кириленко.

Нагадаємо

Кириленко повідомив, що Соледар та Бахмут залишаються найгарячішими напрямками у Донецькій області. Точаться бої, втрати ворога величезні.

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