Соледар: голова ОВА повідомив, що точаться бої

Цитата

"Соледар, Бахмут - найгарячіший напрямок лишається. Соледар є підконтрольним українській владі, і наші військові контролюють. Утім, точаться і міські бої, і бої за межами міста, тому що ворог намагається просунутися декількома напрямками. Ворог несе величезні втрати, без будь-яких епітетів чи перебільшень, у буквальному сенсі цього слова, він застилає собі шлях тілами своїх же "вагнерівців" і регулярних збройних сил", - повідомив голова ОВА Кириленко.

З його слів, "лінія фронту під обстрілами". "Ситуація є складною,.. утім контрольованою. Військове командування вживає усіх необхідних додаткових заходів для стабілізації ситуації..." - вказав Кириленко.

Доповнення

У Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 13 січня заявили, що бої за Соледар тривають.