Бої за Соледар тривають - Генштаб

Цитата

"На Бахмутському напрямку противник обстріляв Спірне, Білогорівку, Роздолівку, Яковлівку, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Кліщіївку, Курдюмівку, Дружбу та Північне Донецької області. Тривають бої за Соледар", - йдеться у повідомленні.

Додамо

За даними Генштабу, на Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали Красногорівка, Авдіївка, Мар’їнка, Бердичі, Водяне і Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Времівку та Золоту Ниву Донецької області.

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Доповнення

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму черговому зведенні про ситуацію на фронті вперше зазначає, що "російські сили контролюють більшу частину, якщо не всю територію Соледара, і їм, ймовірно, вдалося витіснити українські війська із західних околиць населеного пункту".

Рахувати у відсотковому відношенні, яку частину міста Соледар контролюють українські сили, а яку намагається взяти під контроль ворог – недоречно, заявив 12 січня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.