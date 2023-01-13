Бої за Соледар тривають - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. У Генеральному штабі заявили, що бої за Соледар тривають, передає УНН із посиланням на дані вечірнього зведення.
Цитата
"На Бахмутському напрямку противник обстріляв Спірне, Білогорівку, Роздолівку, Яковлівку, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Кліщіївку, Курдюмівку, Дружбу та Північне Донецької області. Тривають бої за Соледар", - йдеться у повідомленні.
Додамо
За даними Генштабу, на Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали Красногорівка, Авдіївка, Мар’їнка, Бердичі, Водяне і Новомихайлівка Донецької області.
На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Времівку та Золоту Ниву Донецької області.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бої за Соледар: ніч була гарячою, українські військові намагаються втримати оборону - Маляр
Доповнення
Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму черговому зведенні про ситуацію на фронті вперше зазначає, що "російські сили контролюють більшу частину, якщо не всю територію Соледара, і їм, ймовірно, вдалося витіснити українські війська із західних околиць населеного пункту".
Рахувати у відсотковому відношенні, яку частину міста Соледар контролюють українські сили, а яку намагається взяти під контроль ворог – недоречно, заявив 12 січня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.