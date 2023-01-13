Бои за Соледар продолжаются - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В Генеральном штабе заявили, что бои за Соледар продолжаются, передает УНН со ссылкой на данные вечерней сводки.
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"На Бахмутском направлении противник обстрелял Спорное, Белогоровку, Раздоловку, Яковлевку, Соледар, Красную Гору, Бахмут, Клищеевку, Курдюмовку, Дружбу и Северное Донецкой области. Продолжаются бои за Соледар", - говорится в сообщении.
Добавим
По данным Генштаба, на Авдеевском направлении огневому воздействию подверглись Красногоровка, Авдеевка, Марьинка, Бердичи, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Времовка и Золотая Нива Донецкой области.
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Дополнение
Американский Институт изучения войны (ISW) в своей очередной сводке о ситуации на фронте впервые отмечает, что "российские силы контролируют большую часть, если не всю территорию Соледара, и им, вероятно, удалось вытеснить украинские войска с западных окраин населенного пункта".
Считать в процентном отношении, какую часть города Соледар контролируют украинские силы, а какую пытается взять под контроль враг – неуместно, заявил 12 января заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.