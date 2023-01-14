Соледар: глава ОВА сообщил, что идут бои
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Соледар и Бахмут остаются самыми горячими направлениями в Донецкой области. Идут бои, потери врага огромные. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона, пишет УНН.
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"Соледар, Бахмут - самое горячее направление остается. Соледар подконтролен украинской власти, и наши военные контролируют. Впрочем, идут и городские бои, и бои за пределами города, потому что враг пытается продвинуться по нескольким направлениям. Враг несет огромные потери, без каких-либо эпитетов или преувеличений, в буквальном смысле этого слова, он застилает себе путь телами своих же "вагнеровцев" и регулярных вооруженных сил", - сообщил глава ОВА Кириленко.
По его словам, "линия фронта под обстрелами". "Ситуация сложная,... впрочем, контролируемая. Военное командование принимает все необходимые дополнительные меры для стабилизации ситуации..." - указал Кириленко.
Дополнение
В Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 13 января заявили, что бои за Соледар продолжаются.