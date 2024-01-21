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У смузі відповідальності "Хортиця" від початку року знищені 120 танків та понад 200 броньованих машин

У смузі відповідальності "Хортиця" від початку року знищені 120 танків та понад 200 броньованих машин

Київ • УНН

 • 106958 перегляди

З січня Збройні сили України знищили 120 танків та 218 бронемашин противника в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", де, за повідомленнями, загинули та були поранені 7055 росіян. Підполковник Володимир Фітьо зазначив, що ворог продовжує активні наступальні дії, незважаючи на втрати.

З початку січня Силами оборони у смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" було знищено ворожих 120 танків, 218 броньованих машин. Загалом 7055 росіян було вбито або поранено. Про це повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.    

Початок року для Сухопутних військ, оперативно стратегічного угрупування військ "Хортиця" характеризувався тим, що ворог від своїх намірів відступати на жаль не відмовився. Продовжує активний наступ, активні наступальні дії у всій смузі ОСУВ "Хортиця" від Куп'янська й до Нью-Йорка. 

 - розповів Фітьо.

Деталі

Представник Командування Сухопутних військ зазначив, що росіяни намагаються атакувати, просуватися та кидають в бій свої свіжі свої не зважає на втрати.

"З початку цього місяця, станом на 20 січня було знищено ворожих 120 танків, 218 броньованих машин та 178 гармат та мінометів різних калібрів. Загалом 7055 рашистів було вбито або поранено у смузі відповідальності "Хортиця"", - сказав Фітьо.

Ще плюс 760 окупантів і 10 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога21.01.24, 07:49 • 31993 перегляди

Доповнення

Раніше Фітьо повідомляв, що ворог наразі змістив акцент наступальних дій з Бахмутського напрямку на Лимано-Куп’янський. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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