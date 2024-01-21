У смузі відповідальності "Хортиця" від початку року знищені 120 танків та понад 200 броньованих машин

З початку січня Силами оборони у смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" було знищено ворожих 120 танків, 218 броньованих машин. Загалом 7055 росіян було вбито або поранено. Про це повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Початок року для Сухопутних військ, оперативно стратегічного угрупування військ "Хортиця" характеризувався тим, що ворог від своїх намірів відступати на жаль не відмовився. Продовжує активний наступ, активні наступальні дії у всій смузі ОСУВ "Хортиця" від Куп'янська й до Нью-Йорка. - розповів Фітьо.

Деталі

Представник Командування Сухопутних військ зазначив, що росіяни намагаються атакувати, просуватися та кидають в бій свої свіжі свої не зважає на втрати.

"З початку цього місяця, станом на 20 січня було знищено ворожих 120 танків, 218 броньованих машин та 178 гармат та мінометів різних калібрів. Загалом 7055 рашистів було вбито або поранено у смузі відповідальності "Хортиця"", - сказав Фітьо.

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Доповнення

Раніше Фітьо повідомляв, що ворог наразі змістив акцент наступальних дій з Бахмутського напрямку на Лимано-Куп’янський.