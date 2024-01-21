В полосе ответственности "Хортица" с начала года уничтожены 120 танков и более 200 бронированных машин

С начала января Силами обороны в полосе ответственности ОСУВ "Хортица" было уничтожено вражеских 120 танков, 218 бронированных машин. В общем 7055 россиян были убиты или ранены. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Начало года для Сухопутных войск, оперативно стратегической группировки войск "Хортица" характеризовалось тем, что враг от своих намерений отступать к сожалению не отказался. Продолжает активное наступление, активные наступательные действия во всей полосе ОСУВ "Хортица" от Купянска и до Нью-Йорка. - рассказал Фитьо.

Детали

Представитель Командования Сухопутных войск отметил, что россияне пытаются атаковать, продвигаться и бросают в бой свои свежие свои не обращая внимания на потери.

"С начала этого месяца, по состоянию на 20 января было уничтожено вражеских 120 танков, 218 бронированных машин и 178 пушек и минометов различных калибров. В общем 7055 рашистов были убиты или ранены в полосе ответственности "Хортица"", - сказал Фитьо.

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Дополнение

Ранее Фитьо сообщал, что враг сейчас сместил акцент наступательных действий с Бахмутского направления на Лимано-Купянское.