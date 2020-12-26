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У “Слузі народу” запропонували штрафувати політиків, що не розмовляють українською на роботі

Київ • УНН

 • 22177 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Депутатка від "Слуги народу" Олена Шуляк запропонувала штрафувати політиків, якщо вони не користуються українською мовою під час виконання службових обов’язків. Про це вона сказала в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

У “Слузі народу” запропонували штрафувати політиків, що не розмовляють українською на роботі

"Мовне питання – це те питання, яке завжди дуже легко може розколювати суспільство навпіл і давати окремим політикам заробляти або якісь окремі бонуси, або ще щось, відоме лише їм. І мені б хотілося зазначити, що ми говоримо про закон, який регулює питання стосовно української мови як державної. І мені б дуже хотілося, щоб все ж таки наші політики: і народні депутати, і міністри, і інші державні службовці - вони обов’язково, коли виконують свої службові обов’язки, все ж таки користувалися українською мовою. І можливо, я була б такою, радикальною - я би також пропонувала введення для політиків також штрафів. Можливо, не для бізнесу, а саме для політиків, які зобов’язані говорити при виконанні своїх обов’язків українською мовою. Але вони, ми бачимо, не завжди використовують українську мову яка, на мій погляд, також потребує захисту”, - сказала Олена Шуляк.

Нагадаємо, депутат від “Слуги народу” Максим Бужанський хоче скасувати штрафи за відмову бізнесу від української мови.

Додамо, що ще влітку Бужанський подав законопроект, яким передбачалося відтермінування обов’язкового використання української мови у школах, де навчаються на мові нацменшин. Тоді ВР не розглянула його законопроект і з 1 вересня всі школи, зокрема російськомовні, перейшли на українську. 

Як повідомляв УНН, з 16 січня 2020 року набула чинності стаття закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". 

А уже з 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування має перейти на українську мову, обслуговування будь-якою іншою мовою може здійснюватися лише на прохання клієнта.

Відзначимо, що порушення таких норм означатимуть для закладів адміністративні штрафи — від 200 до 700 неоподатковуваних мінімумів (від 3400 до 11 900 грн). Ці зміни набудуть чинності лише у липні 2022 року.

Українські Національні Новини

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