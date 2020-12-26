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В "Слуге народа" предложили штрафовать политиков, которые не говорят на украинском на работе

Киев • УНН

 • 22177 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк предложила штрафовать политиков, если они не пользуются украинским языком при исполнении служебных обязанностей. Об этом она сказала в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

В "Слуге народа" предложили штрафовать политиков, которые не говорят на украинском на работе

"Языковой вопрос - это тот вопрос, который всегда очень легко может раскалывать общество пополам и давать отдельным политикам зарабатывать или какие-то отдельные бонусы, или еще что-то, известное только им. И мне бы хотелось отметить, что мы говорим о законе, который регулирует вопрос об украинском языке как государственном. И мне бы очень хотелось, чтобы все же наши политики: и народные депутаты, и министры, и другие государственные служащие - они обязательно, когда выполняют свои служебные обязанности, все же пользовались украинским языком. И возможно, я была бы такой, радикальной - я бы также предлагала введение для политиков также штрафов. Возможно, не для бизнеса, а именно для политиков, которые обязаны говорить при исполнении своих обязанностей на украинском языке. Но они, мы видим, не всегда используют украинский язык который, на мой взгляд, также нуждается в защите", - сказала Елена Шуляк.

Напомним, депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский хочет отменить штрафы за отказ бизнеса от украинского языка.

Добавим, что еще летом Бужанский подал законопроект, которым предусматривалось отсрочка обязательного использования украинского языка в школах, где учатся на языке нацменьшинств. Тогда ВР не рассмотрела его законопроект и с 1 сентября все школы, в частности русскоязычные, перешли на украинский.

Как сообщал УНН, с 16 января 2020 года вступила в силу статья закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

А уже с 16 января 2021 года вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык, обслуживание на любом другом языке может осуществляться только по просьбе клиента.

Отметим, что нарушение таких норм будет означать для учреждений административные штрафы - от 200 до 700 необлагаемых минимумов (от 3400 до 11900 грн). Эти изменения вступят в силу только в июле 2022 года.

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