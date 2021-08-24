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У "Слузі народу" очікують нараду з Зеленським у найближчий тиждень

Київ • УНН

 • 20332 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. У пропрезидентській фракції "Слуга народу" у парламенті очікують на нараду з Президентом Володимиром Зеленським у найближчий тиждень щодо майбутньої роботи в парламенті. Про це у вівторок, 24 серпня, журналістам заявив перший заступник голови фракції “СН” Олександр Корнієнко, інформує УНН.

Цитата:

“У нас вже було з цього приводу (законопроектів — ред.) кілька нарад, завтра буде серйозна нарада вже у Верховній Раді і, можливо, до від’їзду Президента (наприкінці серпня Зеленський їде в США - ред.) буде нарада з Президентом”, — сказав Корнієнко.

“Дійсно у нас є пакет наших боргів з минулого — і деолігархізація, і "ресурсний" законопроект 5600, який за цей час видозмінився дуже сильно, руками самого пана Гетманцева, до речі. Є пакет по корпоративному управлінню, друге читання”, — додав він.

Деталі

Так, зі слів заступника голови фракції, ще є законопроект про НАБУ — друге читання, є 5 законів щодо приватизації, а також додаткові законопроекти, пов’язані з пакетом МВФ, з реформуванням банківської сфери і незалежності Національного банку.

“І, звичайно, є різні соціальні ініціативи і системні реформи, які нам треба у цій чверті, у цьому семестрі запускати, щоб ми не були "двієчниками“ на наших політичних іспитах, які будуть у січні. Це перш за все пенсійна реформа. Треба серйозно сідати і серйозно говорити”, — сказав Корнієнко.

“Треба працювати над завершенням земельної реформи, ми маємо прийняти закон про відшкодування відсотків для того, щоб фермери могли брати кредити на купівлю землі. І звичайно це різні соціальні ініціативи і бюджетний процес”, — додав він.

Додамо

24 серпня розпочалась позачергова сесія парламенту України, скликана Главою держави. Порядок денний позачергової сесії передбачає розгляд законопроекту № 5712 “Про великий Державний Герб України”. На думку Корнієнка, голосування сьогодні, ймовірно, пройде лише у першому читанні.

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