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В "Слуге народа" ожидают совещания с Зеленским в ближайшую неделю

В "Слуге народа" ожидают совещания с Зеленским в ближайшую неделю

Киев  •  УНН

 • 20320 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. В пропрезидентской фракции "Слуга народа" в парламенте ожидают совещания с Президентом Владимиром Зеленским в ближайшую неделю по будущей работе в парламенте. Об этом во вторник, 24 августа, журналистам заявил первый заместитель председателя фракции "СН" Александр Корниенко, информирует УНН.

Цитата:

"У нас уже было по этому поводу (законопроектам - ред.) несколько совещаний, завтра будет серьезное совещание уже в Верховной Раде и, возможно, до отъезда Президента (в конце августа Зеленский едет в США - ред.) будет совещание с Президентом", - сказал Корниенко.

"Действительно у нас есть пакет наших долгов из прошлого - и деолигархизация, и "ресурсный" законопроект 5600, который за это время видоизменился очень сильно, руками самого господина Гетманцева, кстати. Есть пакет по корпоративному управлению, второе чтение", - добавил он.

Детали

Так, по словам заместителя председателя фракции, еще есть законопроект о НАБУ - второе чтение, есть 5 законов по приватизации, а также дополнительные законопроекты, связанные с пакетом МВФ, с реформированием банковской сферы и независимости Национального банка.

"И, конечно, есть разные социальные инициативы и системные реформы, которые нам надо в этой четверти, в этом семестре запускать, чтобы мы не были "двоечниками" на наших политических экзаменах, которые будут в январе. Это прежде всего пенсионная реформа. Надо серьезно садиться и серьезно говорить", - сказал Корниенко.

"Надо работать над завершением земельной реформы, мы должны принять закон о возмещении процентов для того, чтобы фермеры могли брать кредиты на покупку земли. И конечно это разные социальные инициативы и бюджетный процесс", - добавил он.

Добавим

24 августа началась внеочередная сессия парламента Украины, созванная Главой государства. Повестка дня внеочередной сессии предусматривает рассмотрение законопроекта № 5712 "О большом Государственном Гербе Украины". По мнению Корниенко, голосование сегодня, вероятно, пройдет только в первом чтении.

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