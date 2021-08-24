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"Будемо збирати 300 голосів": Корнієнко не прогнозує сьогодні остаточного голосування за великий герб

"Будемо збирати 300 голосів": Корнієнко не прогнозує сьогодні остаточного голосування за великий герб

Київ • УНН

 • 31769 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. У пропрезидентській фракції "Слуга народу" у парламенті не прогнозують сьогодні голосування в цілому за законопроект про великий Герб України, ініційований Президентом Володимиром Зеленським, та очікують поправок. Про це у вівторок, 24 серпня, журналістам заявив перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко, інформує УНН.

Цитата:

"Ми розуміємо, що сьогодні, можливо, буде лише в першому читанні голосування. Далі колеги будуть вносити правки до цього законопроекту. Так само можна вносити правки, як і до будь-якого іншого законопроекту, просто у додатку будуть вноситися ескізи - як колеги бачать", - сказав Корнієнко.

Деталі

На сьогоднішньому засіданні Верховної Ради, на думку Корнієнка, не буде "великої дискусії", адже і формат обговорення буде "динамічний" - "кожній фракції по 2 хвилини".

"Я не думаю, що сьогодні є взагалі підстави для наших традиційних, на жаль, у парламенті політичних різних поневірянь... А 300 голосів будемо збирати", - додав він.

Так, сьогодні нардеп не прогнозує ухвалення законопроекту про великий герб у другому читанні, бо є "фракції, які проти всього".

Також Корнієнко розповів, що використання великого герба буде обмеженим. Зокрема, з його слів, він може використовуватися зокрема на банкнотах, якщо захоче НБУ.

Щодо вибору, за який ескіз голосувати, Корнієнко зазначив, що запропонований торік на конкурсі "якраз викликав у суспільстві дуже багато обговорень, у Facebook меми були і так далі". "Тому що він був для людей незнайомий... Цей ескіз, який зараз пропонується, - всім відомий, він давно обговорюється в різних варіаціях і він є переможцем у 2009-му конкурсу, і всі точно бачили його..." - додав нардеп.

Доповнення

24 серпня о 14:20 планують розпочати позачергову сесію парламенту, скликану Главою держави. Порядок денний позачергової сесії передбачає розгляд законопроекту № 5712 “Про великий Державний Герб України”.

Українські Національні Новини

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