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17 березня, 19:38 • 106522 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 141240 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 202568 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 166808 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 163234 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 183220 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 151861 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159646 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176295 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221982 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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У Верховній Раді проведуть урочисте засідання, а потім позачергову сесію

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Народні депутати 24 серпня проведуть урочисте засідання Верховної Ради з нагоди Дня Незалежності, а після нього позачергову сесію ВР, яку скликав Володимир Зеленський. Про це пише УНН.

Деталі

Урочисте засідання Верховної Ради з нагоди Дня Незалежності України розпочнеться о 13.00. На ньому виступить президент Володимир Зеленський.

О 14:20 планують розпочати позачергову сесія парламенту, скликану главою держави. Порядок денний позачергової сесії передбачає розгляд законопроєкту № 5712 “Про великий Державний Герб України”.

Нагадаємо

29 червня у Верховній Раді зареєстрували законопроект про “великий Державний герб України”, ініціатором якого є Президент Володимир Зеленський.

Разумков раніше заявляв, що у Раді вистачить голосів за законопроект про великий герб у першому читанні

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