У Верховній Раді проведуть урочисте засідання, а потім позачергову сесію
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Народні депутати 24 серпня проведуть урочисте засідання Верховної Ради з нагоди Дня Незалежності, а після нього позачергову сесію ВР, яку скликав Володимир Зеленський. Про це пише УНН.
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Урочисте засідання Верховної Ради з нагоди Дня Незалежності України розпочнеться о 13.00. На ньому виступить президент Володимир Зеленський.
О 14:20 планують розпочати позачергову сесія парламенту, скликану главою держави. Порядок денний позачергової сесії передбачає розгляд законопроєкту № 5712 “Про великий Державний Герб України”.
Нагадаємо
29 червня у Верховній Раді зареєстрували законопроект про “великий Державний герб України”, ініціатором якого є Президент Володимир Зеленський.
Разумков раніше заявляв, що у Раді вистачить голосів за законопроект про великий герб у першому читанні