У Верховній Раді проведуть урочисте засідання, а потім позачергову сесію

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Урочисте засідання Верховної Ради з нагоди Дня Незалежності України розпочнеться о 13.00. На ньому виступить президент Володимир Зеленський.

О 14:20 планують розпочати позачергову сесія парламенту, скликану главою держави. Порядок денний позачергової сесії передбачає розгляд законопроєкту № 5712 “Про великий Державний Герб України”.

Нагадаємо

29 червня у Верховній Раді зареєстрували законопроект про “великий Державний герб України”, ініціатором якого є Президент Володимир Зеленський.

Разумков раніше заявляв, що у Раді вистачить голосів за законопроект про великий герб у першому читанні