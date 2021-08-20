Разумков каже, у Раді вистачить голосів за законопроект про великий герб у першому читанні

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“Наскільки я розумію, голосуватись він буде у першому читанні, там необхідно 226 голосів. Тому, враховуючи кількість народних депутатів, яка планується для участі, і знаючи позицію деяких з них, я думаю що (голосів — ред.) буде достатньо для того, щоб проголосувати цей законопроект у першому читанні”, — сказав Разумков, відповідаючи на запитання про проект закону.

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Спікер парламенту також повідомив, що Президент України Володимир Зеленський візьме учать і виступатиме на урочистому засіданні Верховної Ради 24 серпня, приуроченому до 30-річчя Незалежності України.

Додамо

Наступного тижня Верховна Рада України збиратиметься позачергово — 23 та 24 серпня.

Так, у понеділок, 23 серпня, Рада розглядатиме проект постанови про звернення Верховної Ради до ООН, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОЧЕС, Європейського парламенту, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародного співробітництва в межах "Кримської платформи" для протидії агресії Російської Федерації (№ 5775).

У вівторок, 24 серпня, нардепи голосуватимуть за президентський законопроект про великий герб. В опозиційних до монобільшості силах у парламент вже неодноразово заявляли, що Україна вже має впізнаваний у всьому світі тризуб Святого Володимира, тому немає потреби в окремому великому гербі.

Також 24 серпня відбудеться урочисте засідання Ради.