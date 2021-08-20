Разумков говорит, в Раде хватит голосов за законопроект о большом гербе в первом чтении
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В Верховной Раде соберется необходимое количество голосов для принятия в первом чтении законопроекта о большом Государственном Гербе Украины (№ 5712). Об этом сказал журналистам в пятницу председатель ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.
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"Насколько я понимаю, голосоваться он будет в первом чтении, там необходимо 226 голосов. Поэтому, учитывая количество народных депутатов, которое планируется для участия, и зная позицию некоторых из них, я думаю, что (голосов - ред.) будет достаточно для того, чтобы проголосовать этот законопроект в первом чтении", - сказал Разумков, отвечая на вопрос о проекте закона.
Детали
Спикер парламента также сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский примет участие и выступит на торжественном заседании Верховной Рады 24 августа, приуроченном к 30-летию Независимости Украины.
Добавим
На следующей неделе Верховная Рада Украины будет собираться внеочередные сессию и заседание - 23 и 24 августа.
Так, в понедельник, 23 августа, Рада будет рассматривать проект постановления об обращении Верховной Рады к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОЧЭС, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств относительно усиления международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации (№ 5775).
Во вторник, 24 августа, нардепы будут голосовать за президентский законопроект о большом гербе. В оппозиционных к монобильшинству политсилах в парламенте уже неоднократно заявляли, что Украина уже имеет узнаваемый во всем мире трезубец Святого Владимира, поэтому нет необходимости в отдельном большом гербе.
Также 24 августа состоится торжественное заседание Рады.