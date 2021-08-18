Разумков офіційно скликав позачергову сесію ВР на 23 серпня

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"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії парламенту 23 серпня о 16:00, у зв’язку з вимогою 156-ти народних депутатів", - повідомила прессекретар голови ВР.

Деталі

На позачерговій сесії, за повідомленням, розглядатиметься проект постанови про звернення Верховної Ради до ООН, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОЧЕС, Європейського парламенту, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародного співробітництва в межах Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації (№ 5775).

Додамо

Саміт “Кримської платформи” відбудеться 23 серпня 2021 року, за його підсумками може бути ухвалена декларація. В установчому саміті візьме участь понад 40 країн. 17 серпня до країн-учасників “Кримської платформи” приєдналася Іспанія.

Доповнення

12 липня голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що Рада збиратиметься на засідання у серпні. Зокрема, позачергове планується на День Незалежності, та сесія - на 23 серпня під час проведення "Кримської платформи".

Раніше заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук повідомляла, що під час засідань у серпні депутати, ймовірно, голосуватимуть за постанову щодо деокупації Криму, а також може бути проголосовано закон про великий Герб.

2 серпня голова ВР підписав розпорядження про проведення 24 серпня урочистого засідання Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці прийняття Акта проголошення незалежності України.