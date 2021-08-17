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Іспанія візьме участь у саміті "Кримської платформи"

Іспанія візьме участь у саміті "Кримської платформи"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Іспанія візьме участь в інавгураційному саміті “Кримської платформи”, що пройде у Києві 23 серпня. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України за підсумками переговорів міністра Дмитра Кулеби з новопризначеним міністром закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом Буено, передає УНН.

Цитата:

“Глава іспанської дипломатії підтвердив, що представлятиме Королівство Іспанія на інавгураційному саміті "Кримської платформи". Дмитро Кулеба висловив вдячність за це важливе рішення та зазначив, що з нетерпінням чекає іспанського колегу 23 серпня в Києві”, — повідомили у МЗС.

Деталі

Повідомляється, що під час розмови Кулеба привітав колегу з призначенням і висловив переконання у тісній співпраці задля подальшого розвитку відносин України та Іспанії. Хосе Мануель Альбарес Буено запевнив у твердій підтримці Іспанією суверенітету та територіальної цілісності України.

Міністри також домовилися розпочати підготовку до першого в історії українсько-іспанських відносин візиту Прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса до України.

Сторони обговорили підготовку до відзначення у 2022 році 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Іспанією.

Повідомляється, що Хосе Мануель Альбарес Буено також прийняв запрошення Дмитра Кулеби відвідати Україну з окремим двостороннім візитом у зручний час.

Що було раніше

Минулого тижня стало відомо, що в установчому саміті “Кримська платформа”, який відбудеться в Києві 23 серпня, візьме участь 42 країни.

Нагадаємо

Кримська платформа” — дипломатична ініціатива України, основною її метою є повернення міжнародної уваги до питання Криму, захисту прав людини на окупованих територіях та деокупації півострова.

Датою проведення установчого саміту визначено 23 серпня 2021 року, за його підсумками може бути ухвалена декларація.

Раніше стало відомо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає Україну 22 серпня та зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським. Однак, питання щодо її участі у саміті наразі відкрите.

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