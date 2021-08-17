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Испания примет участие в саммите "Крымской платформы"

Испания примет участие в саммите "Крымской платформы"

Киев  •  УНН

 • 16625 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Испания примет участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы", который пройдет в Киеве 23 августа. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины по итогам переговоров министра Дмитрия Кулебы с новым министром иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно, передает УНН.

Цитата:

"Глава испанской дипломатии подтвердил, что будет представлять Королевство Испания на инаугурационном саммите "Крымской платформы". Дмитрий Кулеба выразил благодарность за это важное решение и отметил, что с нетерпением ждет испанского коллегу 23 августа в Киеве", - сообщили в МИД.

Детали

Сообщается, что во время разговора Кулеба поздравил коллегу с назначением и выразил уверенность в тесном сотрудничестве для дальнейшего развития отношений Украины и Испании. Хосе Мануэль Альбарес Буэно заверил в твердой поддержке Испанией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Министры также договорились начать подготовку к первому в истории украинско-испанских отношений визита Премьер-министра Испании Педро Санчеса в Украину.

Стороны обсудили подготовку к празднованию в 2022 году 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Испанией.

Сообщается, что Хосе Мануэль Альбарес Буэно также принял приглашение Дмитрия Кулебы посетить Украину с отдельным двусторонним визитом в удобное время.

Что было ранее

На прошлой неделе стало известно, что в учредительном саммите "Крымская платформа", который состоится в Киеве 23 августа, примет участие 42 страны.

Напомним

"Крымская платформа" - дипломатическая инициатива Украины, основной его целью является возвращение международного внимания к вопросу Крыму, защите прав человека на оккупированных территориях и деоккупации полуострова.

Датой проведения учредительного саммита определено 23 августа 2021 года, по его итогам может быть принята декларация.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель посетит Украину 22 августа и встретится с Президентом Владимиром Зеленским. Однако, вопрос о ее участии в саммите пока открыт.

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