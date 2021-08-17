Испания примет участие в саммите "Крымской платформы"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Испания примет участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы", который пройдет в Киеве 23 августа. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины по итогам переговоров министра Дмитрия Кулебы с новым министром иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно, передает УНН.
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"Глава испанской дипломатии подтвердил, что будет представлять Королевство Испания на инаугурационном саммите "Крымской платформы". Дмитрий Кулеба выразил благодарность за это важное решение и отметил, что с нетерпением ждет испанского коллегу 23 августа в Киеве", - сообщили в МИД.
Детали
Сообщается, что во время разговора Кулеба поздравил коллегу с назначением и выразил уверенность в тесном сотрудничестве для дальнейшего развития отношений Украины и Испании. Хосе Мануэль Альбарес Буэно заверил в твердой поддержке Испанией суверенитета и территориальной целостности Украины.
Министры также договорились начать подготовку к первому в истории украинско-испанских отношений визита Премьер-министра Испании Педро Санчеса в Украину.
Стороны обсудили подготовку к празднованию в 2022 году 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Испанией.
Сообщается, что Хосе Мануэль Альбарес Буэно также принял приглашение Дмитрия Кулебы посетить Украину с отдельным двусторонним визитом в удобное время.
Что было ранее
На прошлой неделе стало известно, что в учредительном саммите "Крымская платформа", который состоится в Киеве 23 августа, примет участие 42 страны.
Напомним
"Крымская платформа" - дипломатическая инициатива Украины, основной его целью является возвращение международного внимания к вопросу Крыму, защите прав человека на оккупированных территориях и деоккупации полуострова.
Датой проведения учредительного саммита определено 23 августа 2021 года, по его итогам может быть принята декларация.
Ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель посетит Украину 22 августа и встретится с Президентом Владимиром Зеленским. Однако, вопрос о ее участии в саммите пока открыт.