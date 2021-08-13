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"Кримська платформа": кількість учасників зросла до 42

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Станом на сьогодні в установчому саміті "Кримська платформа", який відбудеться в Києві 23 серпня, візьме участь 42 країни. Про це у Facebook повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує УНН.

Цитата

“День запуску наближається. Зранку було 40 учасників. А по обіді - вже 42”, — написав міністр.

Деталі

На початку серпня перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова повідомила, що в державі розраховують на участь в установчому саміті “Кримська платформа” приблизно сорока країн. Однак сьогодні кількість європейських партнерів перейшла цю цифру, тепер їх 42.

Нагадаємо

“Кримська платформа” — дипломатична ініціатива України, основною її метою є повернення міжнародної уваги до питання Криму, захисту прав людини на окупованих територіях та деокупації півострова.

26 лютого 2021 року Президент Володимир Зеленський підписав Указ “Про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя”, яким постановив утворити Організаційний комітет із підготовки та проведення в Україні установчого саміту Кримської платформи. Згідно з документом, МЗС забезпечує координацію участі України в діяльності Кримської платформи. Головою Організаційного комітету з підготовки установчого саміту Кримської платформи є міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Очікують, що Кримську платформу буде представлено у Парламентській асамблеї Ради Європи. Проведуть установчий саміт 23 серпня 2021 року, за його підсумками можуть ухвалити декларацію.

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